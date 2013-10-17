antey718 написав:думаю они сами смогут договориться
Нее, сами они могут ток сговориться. Тут нужен контроль со стороны юзера! У них как в любой семье -- все тышком-нышком, то целуются, то горшки бьют, а клиенты страдают Берите у Альфы код операции и выясняйте каким мерчантом, с каким МСС, через какой банк Поря ее провел, как вааще проводит подобные операции. Поря может юзать несколько мерчантов на разных банках под одну и ту же операцию. Он же -- ахригатор
Alfa_Bank Подскажите, пожалуйста, это нормально что перевод из ПриватБанка, отправленный в 11:15 до сих пор не зачислен? Поддержка в чате просто отписалась что " Стандартные сроки поступления переводов с других банков до 5 рабочих дней". Спасибо.
это все понятно ... но хотелось бы услышать логическое обоснование блокирование карт при их пополнении ? Вот просто теорию вопроса. От операторакол-цуента, кроме бэканья-мэканья, когда интересуешься в чем конкретно проявляется забота о безопасности средств клиентов при блокировании карты за пополнение, услышать было невозможно.
Выскажу свою версию. А вдруг злодей пополнит вашу карту на 150000+ грн? Чтобы у банка возникла возможность обвинить вас в отмывании средств, скажем. Как вы потом это объясните финмониторингу? Возможно, от этого и бережет нас антифрод.
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And написав:Alfa_Bank Подскажите, пожалуйста, это нормально что перевод из ПриватБанка, отправленный в 11:15 до сих пор не зачислен? Поддержка в чате просто отписалась что " Стандартные сроки поступления переводов с других банков до 5 рабочих дней". Спасибо.
а при чем тут альфа ... ваш перевод примат тока в понелельник утром отправит.
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