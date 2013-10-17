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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8165816681678168>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:35

Re: Альфа-Банк

  antey718 написав:думаю они сами смогут договориться

Нее, сами они могут ток сговориться. Тут нужен контроль со стороны юзера!
У них как в любой семье -- все тышком-нышком, то целуются, то горшки бьют, а клиенты страдают :)
Берите у Альфы код операции и выясняйте каким мерчантом, с каким МСС, через какой банк Поря ее провел, как вааще проводит подобные операции. Поря может юзать несколько мерчантов на разных банках под одну и ту же операцию. Он же -- ахригатор :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:38

  Alfa_Bank написав:
  kucher_oleg_ua написав:А приговора по списанным абонплатам так и нет?

Добрый день. Пока вопрос решается. Я напишу, как только будет информация.

Виправна проводка повернення надлишково списаной комісії

есть, спасибо
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:07

Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:01

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста, это нормально что перевод из ПриватБанка, отправленный в 11:15 до сих пор не зачислен?
Поддержка в чате просто отписалась что " Стандартные сроки поступления переводов с других банков до 5 рабочих дней".
Спасибо.
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And
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:02

Re: Альфа-Банк

  And написав:Подскажите, пожалуйста, это нормально что перевод из ПриватБанка, отправленный в 11:15 до сих пор не зачислен?
А Альфа то тут при чем? Приват выпускает платежи физиков только на следующий рабочий день. Так что до понедельника Ваши денежки по ходу к сожалению зависли ;(
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:26

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

это все понятно ... но хотелось бы услышать логическое обоснование блокирование карт при их пополнении ? Вот просто теорию вопроса. От операторакол-цуента, кроме бэканья-мэканья, когда интересуешься в чем конкретно проявляется забота о безопасности средств клиентов при блокировании карты за пополнение, услышать было невозможно.

Выскажу свою версию.
А вдруг злодей пополнит вашу карту на 150000+ грн? Чтобы у банка возникла возможность обвинить вас в отмывании средств, скажем.
Как вы потом это объясните финмониторингу? Возможно, от этого и бережет нас антифрод. :)
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ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:40

  And написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста, это нормально что перевод из ПриватБанка, отправленный в 11:15 до сих пор не зачислен?
Поддержка в чате просто отписалась что " Стандартные сроки поступления переводов с других банков до 5 рабочих дней".
Спасибо.


а при чем тут альфа ... ваш перевод примат тока в понелельник утром отправит.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:49

Stylus.ua MCC

Кто-то платил на сайте stylus.ua картой? Какой там mcc?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:08

слышал - что писали - что карта водафон бонус больше не кашерна...
приму в дар ваучер на скидку для сайта водафон (он там всего 1000 балов, а у меня токо 180 на номере)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:16

  uaprofi написав:слышал - что писали - что карта водафон бонус больше не кашерна...
приму в дар ваучер на скидку для сайта водафон (он там всего 1000 балов, а у меня токо 180 на номере)

Это только для контрактов.
На обычном водафоне там ловить нечего.
У меня эти балы, просто сгорают, ну и пусть. Все равно, карта зачетная. Если что случилось, надежда только на Альфу, ведь ни гробовщики, ни медики безналом не берут.
wig
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