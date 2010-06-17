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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:01
wig
таки посмотрите может у Вас накопилось 1000 бонусов
если что кидайте код в личку
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:46
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: Oльga1 написав:Alfa_Bank
спасибо за ответы в режиме он-лайн!
Но уточните, пжл, неужели ВСЕ ком.услуги будут теперь с мерчантом Е0000060? Даже мои E2459668?
И картинку бы вернуть старую ... а то прям апокалипсис какой-то((( не столь важно, но все же...
Не все, а только из меню МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ+ТВ, ДРУГИЕ УСЛУГИ. Мерчант, который вы указываете, из меню ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. Если платите по реквизитам, а не через баннер, такая операция не учитывается.
, підкажіть, а сплата пакетною карткою на сайті моб.оператора, або на сайті енергокомпанії(МСС4900) буде враховуватися в кількість 8-10-12 операцій?
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1finanсier
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:24
1finanсier написав:
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: Oльga1 написав:Alfa_Bank
спасибо за ответы в режиме он-лайн!
Но уточните, пжл, неужели ВСЕ ком.услуги будут теперь с мерчантом Е0000060? Даже мои E2459668?
И картинку бы вернуть старую ... а то прям апокалипсис какой-то((( не столь важно, но все же...
Не все, а только из меню МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ+ТВ, ДРУГИЕ УСЛУГИ. Мерчант, который вы указываете, из меню ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. Если платите по реквизитам, а не через баннер, такая операция не учитывается.
, підкажіть, а сплата пакетною карткою на сайті моб.оператора, або на сайті енергокомпанії(МСС4900) буде враховуватися в кількість 8-10-12 операцій?
Да.
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Kevin
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Додано: Суб 15 лют, 2020 11:11
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Додано: Суб 15 лют, 2020 11:17
Скажите, можно ли использовать дебетку "Ультру" без денег для проверки MCC, чтобы не возиться с лимитами на кредитке?
Какая правильная последовательность действий?
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M-Audio
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Додано: Суб 15 лют, 2020 11:41
M-Audio написав:
Скажите, можно ли использовать дебетку "Ультру" без денег для проверки MCC, чтобы не возиться с лимитами на кредитке?
Какая правильная последовательность действий?
Можно. Платите картой, получаете отказ, говорите сорри надо с банком уточнить, что не так, потом переписываетесь в чате с поддержкой и узнаете мсс (другой вариант звоните на горячку). По итогу платите той картой где вас устраивает полученный мсс
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Flamingo
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