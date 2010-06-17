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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8165816681678168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:01

wig

таки посмотрите может у Вас накопилось 1000 бонусов
если что кидайте код в личку
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:46

  Alfa_Bank написав:
  Oльga1 написав:Alfa_Bank спасибо за ответы в режиме он-лайн!
Но уточните, пжл, неужели ВСЕ ком.услуги будут теперь с мерчантом Е0000060? Даже мои E2459668?
И картинку бы вернуть старую ... а то прям апокалипсис какой-то((( не столь важно, но все же...

Не все, а только из меню МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ+ТВ, ДРУГИЕ УСЛУГИ. Мерчант, который вы указываете, из меню ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. Если платите по реквизитам, а не через баннер, такая операция не учитывается.

Alfa_Bank, підкажіть, а сплата пакетною карткою на сайті моб.оператора, або на сайті енергокомпанії(МСС4900) буде враховуватися в кількість 8-10-12 операцій?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:24

  1finanсier написав:
  Alfa_Bank написав:
  Oльga1 написав:Alfa_Bank спасибо за ответы в режиме он-лайн!
Но уточните, пжл, неужели ВСЕ ком.услуги будут теперь с мерчантом Е0000060? Даже мои E2459668?
И картинку бы вернуть старую ... а то прям апокалипсис какой-то((( не столь важно, но все же...

Не все, а только из меню МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ+ТВ, ДРУГИЕ УСЛУГИ. Мерчант, который вы указываете, из меню ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. Если платите по реквизитам, а не через баннер, такая операция не учитывается.

Alfa_Bank, підкажіть, а сплата пакетною карткою на сайті моб.оператора, або на сайті енергокомпанії(МСС4900) буде враховуватися в кількість 8-10-12 операцій?


Да.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:11

Re: Альфа-Банк

Прикольно, 26.12.19 відповіли в чаті, що страховки відключені. 14.02 в РД списали 250грн. на страховку від нещасних випадків.
http://piccy.info/view3/13655309/73202bf69d7a8b154630f91dcc5699ac/http://i.piccy.info/a3c/2020-02-15-09-08/i9-13655309/135x240-r
any4key
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:17

Скажите, можно ли использовать дебетку "Ультру" без денег для проверки MCC, чтобы не возиться с лимитами на кредитке?
Какая правильная последовательность действий?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:41

  M-Audio написав:Скажите, можно ли использовать дебетку "Ультру" без денег для проверки MCC, чтобы не возиться с лимитами на кредитке?
Какая правильная последовательность действий?
Можно. Платите картой, получаете отказ, говорите сорри надо с банком уточнить, что не так, потом переписываетесь в чате с поддержкой и узнаете мсс (другой вариант звоните на горячку). По итогу платите той картой где вас устраивает полученный мсс
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Flamingo
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