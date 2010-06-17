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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:01
wig
таки посмотрите может у Вас накопилось 1000 бонусов
если что кидайте код в личку
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:46
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: Oльga1 написав:Alfa_Bank
спасибо за ответы в режиме он-лайн!
Но уточните, пжл, неужели ВСЕ ком.услуги будут теперь с мерчантом Е0000060? Даже мои E2459668?
И картинку бы вернуть старую ... а то прям апокалипсис какой-то((( не столь важно, но все же...
Не все, а только из меню МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ+ТВ, ДРУГИЕ УСЛУГИ. Мерчант, который вы указываете, из меню ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. Если платите по реквизитам, а не через баннер, такая операция не учитывается.
, підкажіть, а сплата пакетною карткою на сайті моб.оператора, або на сайті енергокомпанії(МСС4900) буде враховуватися в кількість 8-10-12 операцій?
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:24
1finanсier написав:
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: Oльga1 написав:Alfa_Bank
спасибо за ответы в режиме он-лайн!
Но уточните, пжл, неужели ВСЕ ком.услуги будут теперь с мерчантом Е0000060? Даже мои E2459668?
И картинку бы вернуть старую ... а то прям апокалипсис какой-то((( не столь важно, но все же...
Не все, а только из меню МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ+ТВ, ДРУГИЕ УСЛУГИ. Мерчант, который вы указываете, из меню ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. Если платите по реквизитам, а не через баннер, такая операция не учитывается.
, підкажіть, а сплата пакетною карткою на сайті моб.оператора, або на сайті енергокомпанії(МСС4900) буде враховуватися в кількість 8-10-12 операцій?
Да.
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Kevin
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Додано: Суб 15 лют, 2020 11:11
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Додано: Суб 15 лют, 2020 11:17
Скажите, можно ли использовать дебетку "Ультру" без денег для проверки MCC, чтобы не возиться с лимитами на кредитке?
Какая правильная последовательность действий?
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M-Audio
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Додано: Суб 15 лют, 2020 11:41
M-Audio написав:
Скажите, можно ли использовать дебетку "Ультру" без денег для проверки MCC, чтобы не возиться с лимитами на кредитке?
Какая правильная последовательность действий?
Можно. Платите картой, получаете отказ, говорите сорри надо с банком уточнить, что не так, потом переписываетесь в чате с поддержкой и узнаете мсс (другой вариант звоните на горячку). По итогу платите той картой где вас устраивает полученный мсс
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Flamingo
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Додано: Суб 15 лют, 2020 12:50
Flamingo написав: M-Audio написав:
Скажите, можно ли использовать дебетку "Ультру" без денег для проверки MCC, чтобы не возиться с лимитами на кредитке?
Какая правильная последовательность действий?
Можно. Платите картой, получаете отказ, говорите сорри надо с банком уточнить, что не так, потом переписываетесь в чате с поддержкой и узнаете мсс (другой вариант звоните на горячку). По итогу платите той картой где вас устраивает полученный мсс
Дуже добре, що чат зберігає історію, де можна знайти МСС ретроспективно.
Доречі, може хто нагадає (бо забув), посилання на онлайн-таблицю МСС (або категорій) торгових точок. Ото був би гарний спільний проект, особливо якщо б його на мапі можна було дивитися...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: Суб 15 лют, 2020 12:52
Skiw написав:
Кто-то платил на сайте stylus.ua картой? Какой там mcc?
У березні 2019 був МСС 5732, що у Cash'U проходить як Техніка. Але вони при такій оплаті малювали коміс біля 2%, котрий хіба що ЕКСІМ міг компенсувати, Альфа навряд...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: Суб 15 лют, 2020 13:17
kreuz написав: Skiw написав:
Кто-то платил на сайте stylus.ua картой? Какой там mcc?
У березні 2019 був МСС 5732, що у Cash'U проходить як Техніка. Але вони при такій оплаті малювали коміс біля 2%, котрий хіба що ЕКСІМ міг компенсувати, Альфа навряд...
Точно, 5% добавляют. Спс.
Skiw
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Skiw
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