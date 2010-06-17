|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 16:22
kreuz написав:
Доречі, може хто нагадає (бо забув), посилання на онлайн-таблицю МСС (або категорій) торгових точок.
можливо цей ресурс?https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =228289545
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7598
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1876
|18061
|
|
|667
|134296
|
|
|319
|46954
|