uaprofi написав:кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?
В банке, который вы ненавидите всеми фибрами души?
Вы мазохист?
Вот я презираю примат и не имею с ним никаких договорных отношений!
ну тут шо получается - у пумба какието глюки уже вторую неделю - когда нужно не выходит пополнить карту... да и если занести 835 долл выходит комфорта будет бесплатным на 5 лет, вроде же выгодно выходит?
uaprofi написав:кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?
Если УкрГаз или Конь будет держать до востребования под 3% готовых, а Аллы срочный 3-5 лет 4.5%, то получается что срочный не имеет смысла . При том что до востребования ещё имеет конверт обмен онлайн .
Если евро упадет к 0.9, то можно его купит, потом ждать 1.25. Или аналогично гривна фунт. Или ещё новая крипто валюта Баунти , можно купить миллиард момент .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
uaprofi написав:кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?
В банке, который вы ненавидите всеми фибрами души?
Вы мазохист?
Вот я презираю примат и не имею с ним никаких договорных отношений!
ну тут шо получается - у пумба какието глюки уже вторую неделю - когда нужно не выходит пополнить карту... да и если занести 835 долл выходит комфорта будет бесплатным на 5 лет, вроде же выгодно выходит?
Ваащето 10грн/мес чистыми это 150грн/год грязными и есть 7%(мечта дедяши) годовых от 2150 грн Зачем сюда баксики то вмешивать, тем более 835уе ~ 20Кгрн, т.е. на порядок больше необходимой суммы?
uaprofi написав:кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?
кто хотел - тут уже зашел на три года. когда ставка была 6,25
То кто зашёл , уже вышел так как срок закончился и ушел в УкрГаз
Евро про запас 4% на год был
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r