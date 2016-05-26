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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8166816781688169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:22

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:Доречі, може хто нагадає (бо забув), посилання на онлайн-таблицю МСС (або категорій) торгових точок.


можливо цей ресурс?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =228289545
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:23

кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:33

  uaprofi написав:кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?

В банке, который вы ненавидите всеми фибрами души? :o

Вы мазохист? :D

Вот я презираю примат и не имею с ним никаких договорных отношений!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:52

  Vorlon написав:
  uaprofi написав:кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?

В банке, который вы ненавидите всеми фибрами души? :o

Вы мазохист? :D

Вот я презираю примат и не имею с ним никаких договорных отношений!


ну тут шо получается - у пумба какието глюки уже вторую неделю - когда нужно не выходит пополнить карту...
да и если занести 835 долл выходит комфорта будет бесплатным на 5 лет, вроде же выгодно выходит?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:00

  uaprofi написав:кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?


Если УкрГаз или Конь будет держать до востребования под 3% готовых, а Аллы срочный 3-5 лет 4.5%, то получается что срочный не имеет смысла . При том что до востребования ещё имеет конверт обмен онлайн .

Если евро упадет к 0.9, то можно его купит, потом ждать 1.25. Или аналогично гривна фунт. Или ещё новая крипто валюта Баунти , можно купить миллиард момент .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:07

  uaprofi написав:
  Vorlon написав:
  uaprofi написав:кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?

В банке, который вы ненавидите всеми фибрами души? :o

Вы мазохист? :D

Вот я презираю примат и не имею с ним никаких договорных отношений!


ну тут шо получается - у пумба какието глюки уже вторую неделю - когда нужно не выходит пополнить карту...
да и если занести 835 долл выходит комфорта будет бесплатным на 5 лет, вроде же выгодно выходит?

Ваащето 10грн/мес чистыми это 150грн/год грязными и есть 7%(мечта дедяши) годовых от 2150 грн :idea:
Зачем сюда баксики то вмешивать, тем более 835уе ~ 20Кгрн, т.е. на порядок больше необходимой суммы? :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:08

  uaprofi написав:кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?

кто хотел - тут уже зашел на три года. когда ставка была 6,25
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:11

  mephala написав:
  uaprofi написав:кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?

кто хотел - тут уже зашел на три года. когда ставка была 6,25


То кто зашёл , уже вышел так как срок закончился и ушел в УкрГаз

Евро про запас 4% на год был :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:19

  mephala написав:
  uaprofi написав:кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?

кто хотел - тут уже зашел на три года. когда ставка была 6,25


т.е. лучше не надо?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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