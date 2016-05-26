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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:40
uaprofi написав:
кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?
думки вголос -
враховуючи що усі держбанки невпинно знижують валютні депо %
а деякі закордонні дочки взагалі вже давно по 0.01 тримають (а деякі взагалі не беруть валюту - Укрсиб, ін)
дуже навіть собі варіант інвестиції із середнім горизонтом в 5 років
Жаль що нема капіталізації.
5р це 5р...
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greenozon
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Додано: Нед 16 лют, 2020 20:39
greenozon написав: uaprofi написав:
кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?
думки вголос -
враховуючи що усі держбанки невпинно знижують валютні депо %
а деякі закордонні дочки взагалі вже давно по 0.01 тримають (а деякі взагалі не беруть валюту - Укрсиб, ін)
дуже навіть собі варіант інвестиції із середнім горизонтом в 5 років
Жаль що нема капіталізації.
5р це 5р...
США печатает доллары в год 7% от всей денежной массы. Иногда 3% иногда, а больше. И сейчас чтобы избежать депрессию 1929 или 2009/2000, может быть будет печатать еще больше, периодически. Заработаете ровно 0%, по этому лучше открыть депо евро с минус -0.5% депозит и ждать девальвации доллара
а если срочный депо, то нельзя с него выйти в течении всех 5 лет. Даже, если евро, фунт или другое будет 0.9, профукаете этот момент.
greenozon написав:
а деякі закордонні дочки взагалі вже давно по 0.01 тримають (а деякі взагалі не беруть валюту - Укрсиб, ін)
они могут взять кредит в Европе в евро под 0.25% или под 1%, по этому им точно не надо переплачивать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Нед 16 лют, 2020 21:42
proftpd66 написав:
а если срочный депо, то нельзя с него выйти в течении всех 5 лет. Даже, если евро, фунт или другое будет 0.9, профукаете этот момент.
так ніхто ж не каже про "захід на всю котлету", так, якийсь % із портфеля.
можливий і інший варіант - через рік-два 0.01 стане буденністю і закопані 5р-ки будуть золотим граалем.
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greenozon
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Додано: Нед 16 лют, 2020 22:52
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Востаннє редагувалось any4key
в Нед 16 лют, 2020 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 23:02
MASolomko написав: any4key написав:
Прикольно, 26.12.19 відповіли в чаті, що страховки відключені. 14.02 в РД списали 250грн. на страховку від нещасних випадків.
Ви оформили нову платіжну картку чи робили перевипуск?
Якщо зробили перевипуск у грудні, то треба було перевірити наявність страховок після наступного РД, наприклад, 15-16 січня. Про це писав представник.
Так,робив перевипуск в грудні, після активації карти відключив страховки, через декілька днів перевірив через чат, сказали що відключені. І тут такий нежданчик, дав запит на сторно комісії. Якщо не відмінять, закрию карту.
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Суб 15 лют, 2020 22:42
anis
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