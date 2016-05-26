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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8167816881698170

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:40

  uaprofi написав:кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?


думки вголос -
враховуючи що усі держбанки невпинно знижують валютні депо %
а деякі закордонні дочки взагалі вже давно по 0.01 тримають (а деякі взагалі не беруть валюту - Укрсиб, ін)
дуже навіть собі варіант інвестиції із середнім горизонтом в 5 років
Жаль що нема капіталізації.
5р це 5р...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:39

  greenozon написав:
  uaprofi написав:кто шо думает о ставке по депозитам на 5 лет?


думки вголос -
враховуючи що усі держбанки невпинно знижують валютні депо %
а деякі закордонні дочки взагалі вже давно по 0.01 тримають (а деякі взагалі не беруть валюту - Укрсиб, ін)
дуже навіть собі варіант інвестиції із середнім горизонтом в 5 років
Жаль що нема капіталізації.
5р це 5р...


США печатает доллары в год 7% от всей денежной массы. Иногда 3% иногда, а больше. И сейчас чтобы избежать депрессию 1929 или 2009/2000, может быть будет печатать еще больше, периодически. Заработаете ровно 0%, по этому лучше открыть депо евро с минус -0.5% депозит и ждать девальвации доллара :lol:
а если срочный депо, то нельзя с него выйти в течении всех 5 лет. Даже, если евро, фунт или другое будет 0.9, профукаете этот момент.

  greenozon написав:а деякі закордонні дочки взагалі вже давно по 0.01 тримають (а деякі взагалі не беруть валюту - Укрсиб, ін)


они могут взять кредит в Европе в евро под 0.25% или под 1%, по этому им точно не надо переплачивать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:42

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:а если срочный депо, то нельзя с него выйти в течении всех 5 лет. Даже, если евро, фунт или другое будет 0.9, профукаете этот момент.


так ніхто ж не каже про "захід на всю котлету", так, якийсь % із портфеля.
можливий і інший варіант - через рік-два 0.01 стане буденністю і закопані 5р-ки будуть золотим граалем.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:52

Re: Альфа-Банк

___
Востаннє редагувалось any4key в Нед 16 лют, 2020 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:02

  MASolomko написав:
  any4key написав:Прикольно, 26.12.19 відповіли в чаті, що страховки відключені. 14.02 в РД списали 250грн. на страховку від нещасних випадків.
Ви оформили нову платіжну картку чи робили перевипуск?

Якщо зробили перевипуск у грудні, то треба було перевірити наявність страховок після наступного РД, наприклад, 15-16 січня. Про це писав представник.

Так,робив перевипуск в грудні, після активації карти відключив страховки, через декілька днів перевірив через чат, сказали що відключені. І тут такий нежданчик, дав запит на сторно комісії. Якщо не відмінять, закрию карту.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 00:37

  any4key написав:Так,робив перевипуск в грудні, після активації карти відключив страховки, через декілька днів перевірив через чат, сказали що відключені. І тут такий нежданчик, дав запит на сторно комісії. Якщо не відмінять, закрию карту.


какой ещё "комісії"?
это был платёж согласно договора страхования (возможно с Алла-Страхования), с Вашего счёта согласно договора страхования)


З.Ы.
будете закрыват карту, вспомните на досуге и про бамажку которая называется договор страхования
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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