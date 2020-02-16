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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8168816981708171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 08:50

  any4key написав:Прикольно, 26.12.19 відповіли в чаті, що страховки відключені. 14.02 в РД списали 250грн. на страховку від нещасних випадків.
http://piccy.info/view3/13655309/73202bf69d7a8b154630f91dcc5699ac/http://i.piccy.info/a3c/2020-02-15-09-08/i9-13655309/135x240-r

any4key, доброго дня. Напишіть дані в ПП, перевірю.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 08:55

  Alfa_Bank написав:
  any4key написав:Прикольно, 26.12.19 відповіли в чаті, що страховки відключені. 14.02 в РД списали 250грн. на страховку від нещасних випадків.
http://piccy.info/view3/13655309/73202bf69d7a8b154630f91dcc5699ac/http://i.piccy.info/a3c/2020-02-15-09-08/i9-13655309/135x240-r

any4key, доброго дня. Напишіть дані в ПП, перевірю.

Ви надіслали дані на іншому форумі. В роботі. відпишусь там.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8083
З нами з: 18.02.13
Подякував: 70 раз.
Подякували: 709 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:04

Здравствуйте, вопрос к оф. преду
Скажите в распечатке по КК Максимум появилась такая опция как: Плата за користування М-Банкинг - 15 грн
Можете разяснить что это за услуга?
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:09

Re: Альфа-Банк

joik, не SMS?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:19

  joik написав:Здравствуйте, вопрос к оф. преду
Скажите в распечатке по КК Максимум появилась такая опция как: Плата за користування М-Банкинг - 15 грн
Можете разяснить что это за услуга?


joik, добрый день. Плата за смс-информирование по операциям по карте.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:38

  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Здравствуйте, вопрос к оф. преду
Скажите в распечатке по КК Максимум появилась такая опция как: Плата за користування М-Банкинг - 15 грн
Можете разяснить что это за услуга?


joik, добрый день. Плата за смс-информирование по операциям по карте.


Раньше такого не наблюдалось уже с ноября -2019г на КК МАксимум 2,0
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:46

  joik написав:
  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Здравствуйте, вопрос к оф. преду
Скажите в распечатке по КК Максимум появилась такая опция как: Плата за користування М-Банкинг - 15 грн
Можете разяснить что это за услуга?


joik, добрый день. Плата за смс-информирование по операциям по карте.


Раньше такого не наблюдалось уже с ноября -2019г на КК МАксимум 2,0

На другое устройство приложение не переустанавливали? пуши по новой включить надо
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:48

  proftpd66 написав:
  greenozon написав:
  proftpd66 написав:а если срочный депо, то нельзя с него выйти в течении всех 5 лет. Даже, если евро, фунт или другое будет 0.9, профукаете этот момент.


так ніхто ж не каже про "захід на всю котлету", так, якийсь % із портфеля.
можливий і інший варіант - через рік-два 0.01 стане буденністю і закопані 5р-ки будуть золотим граалем.


Если приймут закон что будет конфискация. Или сержант Петренко тебе что-то захочет предъявить. Ты не сможешь не ввести ничего . Газ-мяс наше все, 3% до восстановления. Потрать на экскорт агенство Escort Diva пока есть бабки .

Ганьба!


+

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proftpd66
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  #<1 ... 8168816981708171
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