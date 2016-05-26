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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 08:50
any4key, доброго дня. Напишіть дані в ПП, перевірю.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 08:55
Alfa_Bank написав:
any4key, доброго дня. Напишіть дані в ПП, перевірю.
Ви надіслали дані на іншому форумі. В роботі. відпишусь там.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:04
Здравствуйте, вопрос к оф. преду
Скажите в распечатке по КК Максимум появилась такая опция как: Плата за користування М-Банкинг - 15 грн
Можете разяснить что это за услуга?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:09
joik, не SMS?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:19
joik написав:
Здравствуйте, вопрос к оф. преду
Скажите в распечатке по КК Максимум появилась такая опция как: Плата за користування М-Банкинг - 15 грн
Можете разяснить что это за услуга?
joik, добрый день. Плата за смс-информирование по операциям по карте.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:38
Alfa_Bank написав: joik написав:
Здравствуйте, вопрос к оф. преду
Скажите в распечатке по КК Максимум появилась такая опция как: Плата за користування М-Банкинг - 15 грн
Можете разяснить что это за услуга?
joik, добрый день. Плата за смс-информирование по операциям по карте.
Раньше такого не наблюдалось уже с ноября -2019г на КК МАксимум 2,0
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joik
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:46
joik написав: Alfa_Bank написав: joik написав:
Здравствуйте, вопрос к оф. преду
Скажите в распечатке по КК Максимум появилась такая опция как: Плата за користування М-Банкинг - 15 грн
Можете разяснить что это за услуга?
joik, добрый день. Плата за смс-информирование по операциям по карте.
Раньше такого не наблюдалось уже с ноября -2019г на КК МАксимум 2,0
На другое устройство приложение не переустанавливали? пуши по новой включить надо
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:48
proftpd66 написав: greenozon написав: proftpd66 написав:
а если срочный депо, то нельзя с него выйти в течении всех 5 лет. Даже, если евро, фунт или другое будет 0.9, профукаете этот момент.
так ніхто ж не каже про "захід на всю котлету", так, якийсь % із портфеля.
можливий і інший варіант - через рік-два 0.01 стане буденністю і закопані 5р-ки будуть золотим граалем.
Если приймут закон что будет конфискация. Или сержант Петренко тебе что-то захочет предъявить. Ты не сможешь не ввести ничего . Газ-мяс наше все, 3% до восстановления. Потрать на экскорт агенство Escort Diva пока есть бабки .
Ганьба!
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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:05
joik написав: Alfa_Bank написав: joik написав:
Здравствуйте, вопрос к оф. преду
Скажите в распечатке по КК Максимум появилась такая опция как: Плата за користування М-Банкинг - 15 грн
Можете разяснить что это за услуга?
joik, добрый день. Плата за смс-информирование по операциям по карте.
Раньше такого не наблюдалось уже с ноября -2019г на КК МАксимум 2,0
Вы в декабре активировали новую карту и на пуш не перешли. По старой карте был пуш с 2018 года.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:44
joik, добрый день. Плата за смс-информирование по операциям по карте.[/quote]
Раньше такого не наблюдалось уже с ноября -2019г на КК МАксимум 2,0[/quote]
Вы в декабре активировали новую карту и на пуш не перешли. По старой карте был пуш с 2018 года.[/quote]
Подскажите, как перейти на пуш?
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joik
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