Установить апликуху на смартфон. Зайти
Тапнуть по карте или по ее допке
Выбрать СМС-инфо
Установить ползунок на Пуши
Сохранить
Увидеть СМС-ку, шо всё таки переключилось
Инджой
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:48
Установить апликуху на смартфон. Зайти
Тапнуть по карте или по ее допке
Выбрать СМС-инфо
Установить ползунок на Пуши
Сохранить
Увидеть СМС-ку, шо всё таки переключилось
Инджой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:54
|