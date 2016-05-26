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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8169817081718172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:48

  joik написав:Подскажите, как перейти на пуш?

Установить апликуху на смартфон. Зайти
Тапнуть по карте или по ее допке
Выбрать СМС-инфо
Установить ползунок на Пуши
Сохранить
Увидеть СМС-ку, шо всё таки переключилось
Инджой
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:54

  joik написав:
Подскажите, как перейти на пуш?

В мобильном приложении заходите на карту, переходите в раздел "sms-информирование" , устанавливаете ползунок на Push и подтверждаете введением кода из sms.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 8169817081718172
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