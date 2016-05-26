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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:48
joik написав:
Подскажите, как перейти на пуш?
Установить апликуху на смартфон. Зайти
Тапнуть по карте или по ее допке
Выбрать СМС-инфо
Установить ползунок на Пуши
Сохранить
Увидеть СМС-ку, шо всё таки переключилось
Инджой
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:54
joik написав:
Подскажите, как перейти на пуш?
В мобильном приложении заходите на карту, переходите в раздел "sms-информирование" , устанавливаете ползунок на Push и подтверждаете введением кода из sms.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:08
clientage написав: joik написав:
Подскажите, как перейти на пуш?
Установить апликуху на смартфон. Зайти
Тапнуть по карте или по ее допке
Выбрать СМС-инфо
Установить ползунок на Пуши
Сохранить
Увидеть СМС-ку, шо всё таки переключилось
Инджой
Спасибо)))
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joik
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:08
Alfa_Bank написав: joik написав:
Подскажите, как перейти на пуш?
В мобильном приложении заходите на карту, переходите в раздел "sms-информирование" , устанавливаете ползунок на Push и подтверждаете введением кода из sms.
Спасибо)))
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joik
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:46
antey718 написав: Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Alfa-bank
Глюк в мобильном приложении:
2 карты на одном счете, в мобильном приложении если нажать кнопку показать CVV то всегда показывает CVV основной карты, т.е. посмотреть CVV доп карты невозможно, основная проблема состоит в том что доп карта это суперсовременная travel без номера
Еще месяц назад все работало нормально.
antey718, добрый день. Вторая карта отображается в меню дополнительных карт?
Допка отображается, номер ее отображается правильно, но если нажать на ней кнопку показать CVV то отображается cvv основной карты.
В новом релизе приложения ошибка ушла, спс.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:49
joik видно, что вы не новичок в форуме, и уже разобрались, что он устроен так, что в благодарность комментатору ставят плюс,
позвольте полюбопытствовать, почему вместо благодарности форумчанам, которые вам дали точные ответы на ваши вопросы, вы два раза написали спасибо?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:25
antey718 написав:
В новом релизе приложения ошибка ушла, спс.
Пишите, если что:)
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:03
Stringer написав:joik
видно, что вы не новичок в форуме, и уже разобрались, что он устроен так, что в благодарность комментатору ставят плюс,
позвольте полюбопытствовать, почему вместо благодарности форумчанам, которые вам дали точные ответы на ваши вопросы, вы два раза написали спасибо?
Извините, никогда не задумывался над плюсами, уже заметил что это для учасников важно.
сижу на форумах юа только из-за другого взгляда на некоторую реальность
Думал, что спасибо более учтиво и этикетно, но ок буду плюсовать - не проблема
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joik
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:43
joik написав: Stringer написав:joik
видно, что вы не новичок в форуме, и уже разобрались, что он устроен так, что в благодарность комментатору ставят плюс,
позвольте полюбопытствовать, почему вместо благодарности форумчанам, которые вам дали точные ответы на ваши вопросы, вы два раза написали спасибо?
Извините, никогда не задумывался над плюсами, уже заметил что это для учасников важно.
сижу на форумах юа только из-за другого взгляда на некоторую реальность
Думал, что спасибо более учтиво и этикетно, но ок буду плюсовать - не проблема
ну не так что уж очень важно
просто когда вы благодарите плюсиками, то они видны всем, и чем больше таких плюсиков у форумчан, тем они авторитетнее выглядят для остальных...
а для участников банковских тем, чуть более важней, если в благодарность за помощь, оформляют банковские продукты по реферальным ссылкам в подписях, и все за это получают дополнительный доход
Правда как раз наш форумный гуру Клиентаж, ими почему то не обзавелся, и консультирует всех исключительно за спасибо
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:53
Stringer написав:
форумный гуру Клиентаж
Він найкращий на фінансах.
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