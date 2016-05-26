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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8170817181728173

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:15

  greenozon написав:
  kreuz написав:Доречі, може хто нагадає (бо забув), посилання на онлайн-таблицю МСС (або категорій) торгових точок.


можливо цей ресурс?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =228289545

Так, це він. З ким треба спілкуватися, щоб його переробити хоч трохи? Треба наприклад зробити замість категорій МСС, бо вони в різних банках не співпадають, поряд ставити дату останньої операції, щоб видно було, наскільки свіжі дані. Та й ще є купа ідей, можна й додаток змайструвати, гадаю буде популярним...
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kreuz
 
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