Так, це він. З ким треба спілкуватися, щоб його переробити хоч трохи? Треба наприклад зробити замість категорій МСС, бо вони в різних банках не співпадають, поряд ставити дату останньої операції, щоб видно було, наскільки свіжі дані. Та й ще є купа ідей, можна й додаток змайструвати, гадаю буде популярним...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.