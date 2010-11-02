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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8171817281738174

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:22

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, де в мобільному додатку подивитися розсрочки?

Кочевник, доброго дня. Меню Номер картки та реквізити. Там лише сума розстрочки. Деталі у веб-версії.

Для чого тоді мобільний додаток? Виписки немає, шаблонів немає, розсрочок немає, курсів по карткових операціях немає...
Тільки кешью бавитися?
Кочевник
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 16.02.17
Подякував: 226 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:37

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, де в мобільному додатку подивитися розсрочки?

Кочевник, доброго дня. Меню Номер картки та реквізити. Там лише сума розстрочки. Деталі у веб-версії.

Для чого тоді мобільний додаток? Виписки немає, шаблонів немає, розсрочок немає, курсів по карткових операціях немає...
Тільки кешью бавитися?

З часом там буде більше можливостей.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8088
З нами з: 18.02.13
Подякував: 70 раз.
Подякували: 709 раз.
 
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  #<1 ... 8171817281738174
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