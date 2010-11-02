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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:22
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, де в мобільному додатку подивитися розсрочки?
Кочевник, доброго дня. Меню Номер картки та реквізити. Там лише сума розстрочки. Деталі у веб-версії.
Для чого тоді мобільний додаток? Виписки немає, шаблонів немає, розсрочок немає, курсів по карткових операціях немає...
Тільки кешью бавитися?
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Додано: Вів 18 лют, 2020 08:37
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, де в мобільному додатку подивитися розсрочки?
Кочевник, доброго дня. Меню Номер картки та реквізити. Там лише сума розстрочки. Деталі у веб-версії.
Для чого тоді мобільний додаток? Виписки немає, шаблонів немає, розсрочок немає, курсів по карткових операціях немає...
Тільки кешью бавитися?
З часом там буде більше можливостей.
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