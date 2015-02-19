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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8170817181728173

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:15

  greenozon написав:
  kreuz написав:Доречі, може хто нагадає (бо забув), посилання на онлайн-таблицю МСС (або категорій) торгових точок.


можливо цей ресурс?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =228289545

Так, це він. З ким треба спілкуватися, щоб його переробити хоч трохи? Треба наприклад зробити замість категорій МСС, бо вони в різних банках не співпадають, поряд ставити дату останньої операції, щоб видно було, наскільки свіжі дані. Та й ще є купа ідей, можна й додаток змайструвати, гадаю буде популярним...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 07:50

Alfa_Bank, де в мобільному додатку подивитися розсрочки?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:10

  Кочевник написав:Alfa_Bank, де в мобільному додатку подивитися розсрочки?

Кочевник, доброго дня. Меню Номер картки та реквізити. Там лише сума розстрочки. Деталі у веб-версії.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:22

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, де в мобільному додатку подивитися розсрочки?

Кочевник, доброго дня. Меню Номер картки та реквізити. Там лише сума розстрочки. Деталі у веб-версії.

Для чого тоді мобільний додаток? Виписки немає, шаблонів немає, розсрочок немає, курсів по карткових операціях немає...
Тільки кешью бавитися?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:37

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, де в мобільному додатку подивитися розсрочки?

Кочевник, доброго дня. Меню Номер картки та реквізити. Там лише сума розстрочки. Деталі у веб-версії.

Для чого тоді мобільний додаток? Виписки немає, шаблонів немає, розсрочок немає, курсів по карткових операціях немає...
Тільки кешью бавитися?

З часом там буде більше можливостей.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:53

Re: Альфа-Банк

Ну шаблонів там не буде. Виписка "вже зроблена" з вересня 2019 року. Грусть-тоска.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:49

Уважаемая и обаятельнейшая Alfa_Bank!

Задайте, пожалуйста, вопрос Вашим разработчикам: "Когда будет можно редактировать назначение платежа при выборе шаблонов?"
Выход в виде кнопки "Вернуться" найден и подсказан форумчанами (за что им огромное спасибо!), но не проще ли сделать кнопку "редактировать", как было в прошлой версии шаблонов, вместо того, чтобы разорять банк на СМС-ках?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:04

  Искатель написав:Уважаемая и обаятельнейшая Alfa_Bank!

Задайте, пожалуйста, вопрос Вашим разработчикам: "Когда будет можно редактировать назначение платежа при выборе шаблонов?"
Выход в виде кнопки "Вернуться" найден и подсказан форумчанами (за что им огромное спасибо!), но не проще ли сделать кнопку "редактировать", как было в прошлой версии шаблонов, вместо того, чтобы разорять банк на СМС-ках?

Искатель, добрый день. Мы уже работаем над этим.
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