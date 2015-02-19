Так, це він. З ким треба спілкуватися, щоб його переробити хоч трохи? Треба наприклад зробити замість категорій МСС, бо вони в різних банках не співпадають, поряд ставити дату останньої операції, щоб видно було, наскільки свіжі дані. Та й ще є купа ідей, можна й додаток змайструвати, гадаю буде популярним...
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Задайте, пожалуйста, вопрос Вашим разработчикам: "Когда будет можно редактировать назначение платежа при выборе шаблонов?" Выход в виде кнопки "Вернуться" найден и подсказан форумчанами (за что им огромное спасибо!), но не проще ли сделать кнопку "редактировать", как было в прошлой версии шаблонов, вместо того, чтобы разорять банк на СМС-ках?
Искатель написав:Уважаемая и обаятельнейшая Alfa_Bank!
Задайте, пожалуйста, вопрос Вашим разработчикам: "Когда будет можно редактировать назначение платежа при выборе шаблонов?" Выход в виде кнопки "Вернуться" найден и подсказан форумчанами (за что им огромное спасибо!), но не проще ли сделать кнопку "редактировать", как было в прошлой версии шаблонов, вместо того, чтобы разорять банк на СМС-ках?