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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:08
Alfa_Bank написав: Internal написав:
Представитель Alfa_Bank
, исходя из отсутствия вашего ответа я правильно понимаю, что банк отказался выполнять свои обязательства по начислению 5% по организованной им акции?
Internal, добрый день. Ответ был, отписывалась в ЛС. Кешбек начислили. Вы не получили выплату? напишите данные, проверю почему.
Я не вижу в Истории бонусов данного начисления. Или оно там и не отображается?
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Internal
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:14
Alfa_Bank написав: Sergion написав:
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Sergion, добрый день. Спасибо за сигнал. Смотрим.
Вітаю!
Підкажіть, будь ласка, як я маю підтвердити перед податковою платіж за навчання дитини, зроблений мною через МАБ? У тих доках, що я скачую сам, є заява від мене і меморіалка, де платником вказано Альфу, а податкова попередньо просить, щоб там був вказаний платником особисто я.
Зарадьте чимось, будь ласка.
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kreuz
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:42
когда я платил, то дал только мемориалку, тоже им не понравилось, перезвонили мне
выслал дополнительно ту заяву- все прошло
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:47
Internal написав: Alfa_Bank написав: Internal написав:
Представитель Alfa_Bank
, исходя из отсутствия вашего ответа я правильно понимаю, что банк отказался выполнять свои обязательства по начислению 5% по организованной им акции?
Internal, добрый день. Ответ был, отписывалась в ЛС. Кешбек начислили. Вы не получили выплату? напишите данные, проверю почему.
Я не вижу в Истории бонусов данного начисления. Или оно там и не отображается?
Должно отображаться.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:50
kreuz написав:
Вітаю!
Підкажіть, будь ласка, як я маю підтвердити перед податковою платіж за навчання дитини, зроблений мною через МАБ? У тих доках, що я скачую сам, є заява від мене і меморіалка, де платником вказано Альфу, а податкова попередньо просить, щоб там був вказаний платником особисто я.
Зарадьте чимось, будь ласка.
kreuz, доброго дня. В МАБ є лише такий документ. Можна додатково взяти виписку з вашого рахунку, де є та сама операція.
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