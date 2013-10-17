RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8171817281738174

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:08

  Alfa_Bank написав:
  Internal написав:Представитель Alfa_Bank, исходя из отсутствия вашего ответа я правильно понимаю, что банк отказался выполнять свои обязательства по начислению 5% по организованной им акции?

Internal, добрый день. Ответ был, отписывалась в ЛС. Кешбек начислили. Вы не получили выплату? напишите данные, проверю почему.

Я не вижу в Истории бонусов данного начисления. Или оно там и не отображается?
Internal
 
Повідомлень: 45
З нами з: 20.04.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:14

  Alfa_Bank написав:
  Sergion написав:Оф пред - в ИБ на главной странице

Кредити
На даний момент у Вас немає кредитів готівкою, або споживчих кредитів, Альфа-Банк пропонує Вам отримати кредит готівкою до 500 000 грн. протягом 59 хвилин.

Ссылка не актуальная - File not found.

Sergion, добрый день. Спасибо за сигнал. Смотрим.

Вітаю!

Підкажіть, будь ласка, як я маю підтвердити перед податковою платіж за навчання дитини, зроблений мною через МАБ? У тих доках, що я скачую сам, є заява від мене і меморіалка, де платником вказано Альфу, а податкова попередньо просить, щоб там був вказаний платником особисто я.

Зарадьте чимось, будь ласка.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:42

когда я платил, то дал только мемориалку, тоже им не понравилось, перезвонили мне

выслал дополнительно ту заяву- все прошло
v57
 
Повідомлень: 2492
З нами з: 14.03.10
Подякував: 88 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:47

  Internal написав:
  Alfa_Bank написав:
  Internal написав:Представитель Alfa_Bank, исходя из отсутствия вашего ответа я правильно понимаю, что банк отказался выполнять свои обязательства по начислению 5% по организованной им акции?

Internal, добрый день. Ответ был, отписывалась в ЛС. Кешбек начислили. Вы не получили выплату? напишите данные, проверю почему.

Я не вижу в Истории бонусов данного начисления. Или оно там и не отображается?

Должно отображаться.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8092
З нами з: 18.02.13
Подякував: 70 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:50

  kreuz написав:Вітаю!

Підкажіть, будь ласка, як я маю підтвердити перед податковою платіж за навчання дитини, зроблений мною через МАБ? У тих доках, що я скачую сам, є заява від мене і меморіалка, де платником вказано Альфу, а податкова попередньо просить, щоб там був вказаний платником особисто я.

Зарадьте чимось, будь ласка.

kreuz, доброго дня. В МАБ є лише такий документ. Можна додатково взяти виписку з вашого рахунку, де є та сама операція.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8092
З нами з: 18.02.13
Подякував: 70 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8171817281738174
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kevin, liliya_logical, Maksi2, mihasik і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 27, 28, 29
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
283 49725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 13:25
rollo
Банк Альянс 1 ... 88, 89, 90
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
897 117122
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 13:09
kreuz
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3848, 3849, 3850
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38490 4693640
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 13:03
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (284)
18.02.2020 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.