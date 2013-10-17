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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8172817381748175

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:06

пешком в налоговую
вышла девочка, посмотрела доки, тут же расчитала сумму, забрала копии
где- то через месяц звонок, переслал эту заяву на ее вайбер
где-то в июне ходил, как шо точно торопитесь :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:19

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:Запрошують аж з 01/04. Чи може то так за дурника мене вважають?..
Из личной практики - всегда подавал на скидку в период апрель-май. Знакомая налоговичка мне сама советовала раньше середины марта не ходить. В январе и феврале так точно не стоит - они лишь в двадцатых числах февраля получают всю отчетность по доходам физиков за 4 квартал - так что сверять не с чем. Опять таки мало что зависит от того когда подашь. Раньше у них установленный нормативно был срок выплаты 60 дней с дня подачи , который они успешно нарушали (был у меня случай когда выплатили на четвертый месяц). А сейчас эту норму убрали - так что выплатят когда смогут. А подаваться можно в течении всего года.
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Flamingo
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  #<1 ... 8172817381748175
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