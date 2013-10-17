пешком в налоговую
вышла девочка, посмотрела доки, тут же расчитала сумму, забрала копии
где- то через месяц звонок, переслал эту заяву на ее вайбер
где-то в июне ходил, как шо точно торопитесь
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:06
пешком в налоговую
вышла девочка, посмотрела доки, тут же расчитала сумму, забрала копии
где- то через месяц звонок, переслал эту заяву на ее вайбер
где-то в июне ходил, как шо точно торопитесь
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:19
Re: Альфа-Банк
Из личной практики - всегда подавал на скидку в период апрель-май. Знакомая налоговичка мне сама советовала раньше середины марта не ходить. В январе и феврале так точно не стоит - они лишь в двадцатых числах февраля получают всю отчетность по доходам физиков за 4 квартал - так что сверять не с чем. Опять таки мало что зависит от того когда подашь. Раньше у них установленный нормативно был срок выплаты 60 дней с дня подачи , который они успешно нарушали (был у меня случай когда выплатили на четвертый месяц). А сейчас эту норму убрали - так что выплатят когда смогут. А подаваться можно в течении всего года.
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