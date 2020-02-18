Додано: Вів 18 лют, 2020 16:19

kreuz написав: Запрошують аж з 01/04. Чи може то так за дурника мене вважають?.. Запрошують аж з 01/04. Чи може то так за дурника мене вважають?..

Из личной практики - всегда подавал на скидку в период апрель-май. Знакомая налоговичка мне сама советовала раньше середины марта не ходить. В январе и феврале так точно не стоит - они лишь в двадцатых числах февраля получают всю отчетность по доходам физиков за 4 квартал - так что сверять не с чем. Опять таки мало что зависит от того когда подашь. Раньше у них установленный нормативно был срок выплаты 60 дней с дня подачи , который они успешно нарушали (был у меня случай когда выплатили на четвертый месяц). А сейчас эту норму убрали - так что выплатят когда смогут. А подаваться можно в течении всего года.