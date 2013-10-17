Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:06
пешком в налоговую
вышла девочка, посмотрела доки, тут же расчитала сумму, забрала копии
где- то через месяц звонок, переслал эту заяву на ее вайбер
где-то в июне ходил, как шо точно торопитесь
v57
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:19
kreuz написав:
Запрошують аж з 01/04. Чи може то так за дурника мене вважають?..
Из личной практики - всегда подавал на скидку в период апрель-май. Знакомая налоговичка мне сама советовала раньше середины марта не ходить. В январе и феврале так точно не стоит - они лишь в двадцатых числах февраля получают всю отчетность по доходам физиков за 4 квартал - так что сверять не с чем. Опять таки мало что зависит от того когда подашь. Раньше у них установленный нормативно был срок выплаты 60 дней с дня подачи , который они успешно нарушали (был у меня случай когда выплатили на четвертый месяц). А сейчас эту норму убрали - так что выплатят когда смогут. А подаваться можно в течении всего года.
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Flamingo
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:40
kreuz В кассе банка тоже можно платить от имени другого лица.
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IMPRINTER
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Додано: Вів 18 лют, 2020 21:03
Flamingo написав:
...они лишь в двадцатых числах февраля получают всю отчетность по доходам физиков за 4 квартал - так что сверять не с чем.
В этом году с 22 февраля становится доступна информация.
https://cabinet.tax.gov.ua/news/9E863F8 ... 502807E22F
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MASolomko
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:21
Поддержка 80 lvl
В защиту службы поддержки должен отметить, что девушка через 20 секунд перезвонила голосом.
Esq
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:29
Esq написав:
Поддержка 80 lvl
В защиту службы поддержки должен отметить, что девушка через 20 секунд перезвонила голосом.
Esq, добрый день. Извините за ситуацию. Вопрос решили?
Alfa_Bank
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:31
Fast Card принимает участие в «Cash`U CLUB»?
Из правил не очень понятно.
5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:34
Alfa_Bank написав: Esq написав:
В защиту службы поддержки должен отметить, что девушка через 20 секунд перезвонила голосом.
Esq, добрый день. Извините за ситуацию. Вопрос решили?
Не так, чтобы решили, но голосом продолжили оборвавшийся чат, и пообещали перезвонить когда вопрос решится окончательно.
Esq
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:38
ramzes4 написав:
Fast Card принимает участие в «Cash`U CLUB»?
Из правил не очень понятно.
ramzes4, добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:47
Esq написав: Alfa_Bank написав: Esq написав:
В защиту службы поддержки должен отметить, что девушка через 20 секунд перезвонила голосом.
Esq, добрый день. Извините за ситуацию. Вопрос решили?
Не так, чтобы решили, но голосом продолжили оборвавшийся чат, и пообещали перезвонить когда вопрос решится окончательно.
Если нужна будет помощь, пишите.
Alfa_Bank
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