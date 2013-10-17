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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:50
Alfa_Bank написав: ramzes4 написав:
Fast Card принимает участие в «Cash`U CLUB»?
Из правил не очень понятно.
ramzes4, добрый день. Да.
Перепрошую, а моє питання вже вирішене?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:54
kreuz написав:
Перепрошую, а моє питання вже вирішене?
kreuz, доброго дня. Поки ще уточнюю.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:20
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: 1finanсier написав:Alfa_Bank
, підкажіть, а сплата пакетною карткою на сайті моб.оператора, або на сайті енергокомпанії(МСС4900) буде враховуватися в кількість 8-10-12 операцій?
1finanсier, доброго дня. Враховується.
, дякую )
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