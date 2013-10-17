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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8173817481758176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:50

  Alfa_Bank написав:
  ramzes4 написав:Fast Card принимает участие в «Cash`U CLUB»?
Из правил не очень понятно.

ramzes4, добрый день. Да.

Перепрошую, а моє питання вже вирішене?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:54

  kreuz написав:Перепрошую, а моє питання вже вирішене?

kreuz, доброго дня. Поки ще уточнюю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:20

  Alfa_Bank написав:
  1finanсier написав:Alfa_Bank, підкажіть, а сплата пакетною карткою на сайті моб.оператора, або на сайті енергокомпанії(МСС4900) буде враховуватися в кількість 8-10-12 операцій?

1finanсier, доброго дня. Враховується.


Alfa_Bank, дякую )
1finanсier
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