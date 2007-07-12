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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8173817481758176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:50

  Alfa_Bank написав:
  ramzes4 написав:Fast Card принимает участие в «Cash`U CLUB»?
Из правил не очень понятно.

ramzes4, добрый день. Да.

Перепрошую, а моє питання вже вирішене?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:54

  kreuz написав:Перепрошую, а моє питання вже вирішене?

kreuz, доброго дня. Поки ще уточнюю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:20

  Alfa_Bank написав:
  1finanсier написав:Alfa_Bank, підкажіть, а сплата пакетною карткою на сайті моб.оператора, або на сайті енергокомпанії(МСС4900) буде враховуватися в кількість 8-10-12 операцій?

1finanсier, доброго дня. Враховується.


Alfa_Bank, дякую )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:15

Карта Трэвел

Alfa_Bank, я пользуюсь картой Трэвел, с которой мне также был передан рядов материалов относящихся к страховке при поездках, отсылающих к сервису Visa https://cardholderbenefitsonline.com/ Указывая свой номер карты я вижу, что сайт определяет её как Visa Signature и открывает ряд персонифицированных разделов, в т.ч. информацию относительно страхования.

Один из разделов страхового полиса относится к задержке багажа.

Мы оплатим Держателю карты суммy, указанную в таблице, если зарегистрированный багаж с личным имуществом будет временно утерян в пути во время выезда за границу в ходе Поездки, и Держатель карты не получит этот багаж в течение 4 часов с момента своего прибытия.
Если багаж не будет найден, выплаченная сумма будет вычтена из окончательной суммы страховых выплат по разделу К «Личное имущество и Личные деньги».


Мой багаж при недавнем авиаперелете был доставлен с нарушением технологии: он не был погружен в самолет и таким образом не был выдан мне по прилёту. Я составил соответствующую претензию, багаж был дослан и я получил его в итоге чуть менее, чем через сутки. Это - довольно быстро, но так произошло лишь по той причине, что я сам забрал его из аэропорта повторно туда приехав. Сама же технология допускает доставку в течение несколких недель и, вообще говоря, багаж присылают Новой Почтой.

Условия страхования говорят о том, что "мы выплатим вам названную страховую компенсацию если багаж будет задержан на 4 или более часа".

На сайте, указанном выше, по такому типу страхового события предлагают прислать информацию электронной почтой, что я своевременно сделал. Никакой реакции пока что за этим не последовало.

По всем остальным страховым случаям следует обращаться в службу обработки страховых обращений по адресу электронной почты [адрес эл. почты]. При этом необходимо предоставить следующие данные:

Имя держателя карты,
Первые 9 цифр номера карты, на которую оформлена страховка,
Адрес держателя карты,
Полис либо раздел полиса, в соответствии с которым Вы желаете подать Заявление на страховое возмещение.
Вы должны в течение 90 дней уведомить нас о том, что вам стало известно о несчастном случае или убытке, который может быть основанием для страхового возмещения.


Правила страхования - довольно большой документ, но ключевым в страховании туристических поездок является оплата проезда и проживаения именно данной картой Альфа Тревел. В моем случае это условие выполнено.

Сориентируйте, пожалуйста, каков механизм оформления страховых случаев и что мне нужно предпринять.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 05:16

[quote="4865108:Shaman"]...
2) принес справку о доходах - хочу увеличить лимит по другому продукту. Вначале, мы так не можем, только закрыть старую карту и можем рассмотреть выдачу новой. Потом что-то поискали, и запустили какую-то заявку. Как быстро ее рассмотрят - ждемс.))
...

все-таки перезвонили, обновили анкету. теперь уже неделю жду результата. все-таки нужна автоматическая обработка, ручное принятие решений при паре млн клиентов - это долго :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 06:45

Re: Альфа-Банк

Коллеги, кто решил на практике следующую ситуацию, подскажите, пожалуйста, правильный алгоритм.

Есть карта Эко масимум. По ней я могу накапливать, но не использовать бонусы подяки(помню, что и это поведение можно изменить). Я выпустил допку Эко...

1) как ее правильно привязать к подяке, чтобы и по ней начисляли бонусы?
2) есть шанс оформить по допке 2й акк в подяке и тем самым увеличить лимит кб?
Menwyy
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