Перепрошую, а моє питання вже вирішене?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:50
Перепрошую, а моє питання вже вирішене?
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:54
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:20
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:15
Карта Трэвел
Alfa_Bank, я пользуюсь картой Трэвел, с которой мне также был передан рядов материалов относящихся к страховке при поездках, отсылающих к сервису Visa
Один из разделов страхового полиса относится к задержке багажа.
Мой багаж при недавнем авиаперелете был доставлен с нарушением технологии: он не был погружен в самолет и таким образом не был выдан мне по прилёту. Я составил соответствующую претензию, багаж был дослан и я получил его в итоге чуть менее, чем через сутки. Это - довольно быстро, но так произошло лишь по той причине, что я сам забрал его из аэропорта повторно туда приехав. Сама же технология допускает доставку в течение несколких недель и, вообще говоря, багаж присылают Новой Почтой.
Условия страхования говорят о том, что "мы выплатим вам названную страховую компенсацию если багаж будет задержан на 4 или более часа".
На сайте, указанном выше, по такому типу страхового события предлагают прислать информацию электронной почтой, что я своевременно сделал. Никакой реакции пока что за этим не последовало.
Правила страхования - довольно большой документ, но ключевым в страховании туристических поездок является оплата проезда и проживаения именно данной картой Альфа Тревел. В моем случае это условие выполнено.
Сориентируйте, пожалуйста, каков механизм оформления страховых случаев и что мне нужно предпринять.
Додано: Чет 20 лют, 2020 05:16
[quote="4865108:Shaman"]...
2) принес справку о доходах - хочу увеличить лимит по другому продукту. Вначале, мы так не можем, только закрыть старую карту и можем рассмотреть выдачу новой. Потом что-то поискали, и запустили какую-то заявку. Как быстро ее рассмотрят - ждемс.))
...
все-таки перезвонили, обновили анкету. теперь уже неделю жду результата. все-таки нужна автоматическая обработка, ручное принятие решений при паре млн клиентов - это долго
Додано: Чет 20 лют, 2020 06:45
Re: Альфа-Банк
Коллеги, кто решил на практике следующую ситуацию, подскажите, пожалуйста, правильный алгоритм.
Есть карта Эко масимум. По ней я могу накапливать, но не использовать бонусы подяки(помню, что и это поведение можно изменить). Я выпустил допку Эко...
1) как ее правильно привязать к подяке, чтобы и по ней начисляли бонусы?
2) есть шанс оформить по допке 2й акк в подяке и тем самым увеличить лимит кб?
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