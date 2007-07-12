Додано: Сер 19 лют, 2020 17:15

Мы оплатим Держателю карты суммy, указанную в таблице, если зарегистрированный багаж с личным имуществом будет временно утерян в пути во время выезда за границу в ходе Поездки, и Держатель карты не получит этот багаж в течение 4 часов с момента своего прибытия.

Если багаж не будет найден, выплаченная сумма будет вычтена из окончательной суммы страховых выплат по разделу К «Личное имущество и Личные деньги».

По всем остальным страховым случаям следует обращаться в службу обработки страховых обращений по адресу электронной почты [адрес эл. почты]. При этом необходимо предоставить следующие данные:



Имя держателя карты,

Первые 9 цифр номера карты, на которую оформлена страховка,

Адрес держателя карты,

Полис либо раздел полиса, в соответствии с которым Вы желаете подать Заявление на страховое возмещение.

Вы должны в течение 90 дней уведомить нас о том, что вам стало известно о несчастном случае или убытке, который может быть основанием для страхового возмещения.

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