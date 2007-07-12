ramzes4 написав:Fast Card принимает участие в «Cash`U CLUB»? Из правил не очень понятно.
ramzes4, добрый день. Да.
Перепрошую, а моє питання вже вирішене?
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Alfa_Bank, я пользуюсь картой Трэвел, с которой мне также был передан рядов материалов относящихся к страховке при поездках, отсылающих к сервису Visa https://cardholderbenefitsonline.com/ Указывая свой номер карты я вижу, что сайт определяет её как Visa Signature и открывает ряд персонифицированных разделов, в т.ч. информацию относительно страхования.
Один из разделов страхового полиса относится к задержке багажа.
Мы оплатим Держателю карты суммy, указанную в таблице, если зарегистрированный багаж с личным имуществом будет временно утерян в пути во время выезда за границу в ходе Поездки, и Держатель карты не получит этот багаж в течение 4 часов с момента своего прибытия. Если багаж не будет найден, выплаченная сумма будет вычтена из окончательной суммы страховых выплат по разделу К «Личное имущество и Личные деньги».
Мой багаж при недавнем авиаперелете был доставлен с нарушением технологии: он не был погружен в самолет и таким образом не был выдан мне по прилёту. Я составил соответствующую претензию, багаж был дослан и я получил его в итоге чуть менее, чем через сутки. Это - довольно быстро, но так произошло лишь по той причине, что я сам забрал его из аэропорта повторно туда приехав. Сама же технология допускает доставку в течение несколких недель и, вообще говоря, багаж присылают Новой Почтой.
Условия страхования говорят о том, что "мы выплатим вам названную страховую компенсацию если багаж будет задержан на 4 или более часа".
На сайте, указанном выше, по такому типу страхового события предлагают прислать информацию электронной почтой, что я своевременно сделал. Никакой реакции пока что за этим не последовало.
По всем остальным страховым случаям следует обращаться в службу обработки страховых обращений по адресу электронной почты [адрес эл. почты]. При этом необходимо предоставить следующие данные:
Имя держателя карты, Первые 9 цифр номера карты, на которую оформлена страховка, Адрес держателя карты, Полис либо раздел полиса, в соответствии с которым Вы желаете подать Заявление на страховое возмещение. Вы должны в течение 90 дней уведомить нас о том, что вам стало известно о несчастном случае или убытке, который может быть основанием для страхового возмещения.
Правила страхования - довольно большой документ, но ключевым в страховании туристических поездок является оплата проезда и проживаения именно данной картой Альфа Тревел. В моем случае это условие выполнено.
Сориентируйте, пожалуйста, каков механизм оформления страховых случаев и что мне нужно предпринять.
[quote="4865108:Shaman"]... 2) принес справку о доходах - хочу увеличить лимит по другому продукту. Вначале, мы так не можем, только закрыть старую карту и можем рассмотреть выдачу новой. Потом что-то поискали, и запустили какую-то заявку. Как быстро ее рассмотрят - ждемс.)) ...
все-таки перезвонили, обновили анкету. теперь уже неделю жду результата. все-таки нужна автоматическая обработка, ручное принятие решений при паре млн клиентов - это долго
Esq написав:Alfa_Bank, я пользуюсь картой Трэвел, с которой мне также был передан рядов материалов относящихся к страховке при поездках, отсылающих к сервису Visa https://cardholderbenefitsonline.com/ Указывая свой номер карты я вижу, что сайт определяет её как Visa Signature и открывает ряд персонифицированных разделов, в т.ч. информацию относительно страхования.
Один из разделов страхового полиса относится к задержке багажа.
Мы оплатим Держателю карты суммy, указанную в таблице, если зарегистрированный багаж с личным имуществом будет временно утерян в пути во время выезда за границу в ходе Поездки, и Держатель карты не получит этот багаж в течение 4 часов с момента своего прибытия. Если багаж не будет найден, выплаченная сумма будет вычтена из окончательной суммы страховых выплат по разделу К «Личное имущество и Личные деньги».
Мой багаж при недавнем авиаперелете был доставлен с нарушением технологии: он не был погружен в самолет и таким образом не был выдан мне по прилёту. Я составил соответствующую претензию, багаж был дослан и я получил его в итоге чуть менее, чем через сутки. Это - довольно быстро, но так произошло лишь по той причине, что я сам забрал его из аэропорта повторно туда приехав. Сама же технология допускает доставку в течение несколких недель и, вообще говоря, багаж присылают Новой Почтой.
Условия страхования говорят о том, что "мы выплатим вам названную страховую компенсацию если багаж будет задержан на 4 или более часа".
На сайте, указанном выше, по такому типу страхового события предлагают прислать информацию электронной почтой, что я своевременно сделал. Никакой реакции пока что за этим не последовало.
По всем остальным страховым случаям следует обращаться в службу обработки страховых обращений по адресу электронной почты [адрес эл. почты]. При этом необходимо предоставить следующие данные:
Имя держателя карты, Первые 9 цифр номера карты, на которую оформлена страховка, Адрес держателя карты, Полис либо раздел полиса, в соответствии с которым Вы желаете подать Заявление на страховое возмещение. Вы должны в течение 90 дней уведомить нас о том, что вам стало известно о несчастном случае или убытке, который может быть основанием для страхового возмещения.
Правила страхования - довольно большой документ, но ключевым в страховании туристических поездок является оплата проезда и проживаения именно данной картой Альфа Тревел. В моем случае это условие выполнено.
Сориентируйте, пожалуйста, каков механизм оформления страховых случаев и что мне нужно предпринять.