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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8174817581768177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:11

KIM по одной из ваших карт, видимо, идет уведомления SMS (как противоположность переключению на пуш-уведомления, которые бесплатны).

И конечно альфа не дает вожзможность одним махом все карты на пуш переключить, так что нужно кропотливо обходить все карты.

Ну, вроде того, что технически сложно осуществить такое удобство.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:13

KIM
Нет. Это очередная демонстрация незнания клиентом тарифов.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:22

  KIM написав:Обнаружил в выписке списание 15грн за "користування послугою M-Banking". Это очередной способ воровства денег?

скорей всего недавно получили карту, а на push перейти забыли!
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anis
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Повідомлень: 2239
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  #<1 ... 8174817581768177
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