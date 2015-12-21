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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8174817581768177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:11

KIM по одной из ваших карт, видимо, идет уведомления SMS (как противоположность переключению на пуш-уведомления, которые бесплатны).

И конечно альфа не дает вожзможность одним махом все карты на пуш переключить, так что нужно кропотливо обходить все карты.

Ну, вроде того, что технически сложно осуществить такое удобство.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:13

KIM
Нет. Это очередная демонстрация незнания клиентом тарифов.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:22

  KIM написав:Обнаружил в выписке списание 15грн за "користування послугою M-Banking". Это очередной способ воровства денег?

скорей всего недавно получили карту, а на push перейти забыли!
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anis
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:45

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подскажите. Сегодня ночью получил письмо на мыло, что мой ИБ заблокирован. Звоню на горячку, говорят обращаться в отделение, мол только там могут дать внятные ответы на все возникшие у меня вопросы. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Откуда ноги растут в этой ситуации?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:53

BVA1
а лист точно від банку? може спаммери-мошеннікі буянять
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:47

  anis написав:
  KIM написав:Обнаружил в выписке списание 15грн за "користування послугою M-Banking". Это очередной способ воровства денег?

скорей всего недавно получили карту, а на push перейти забыли!


Именно так и произошло. Очень предусмотрительно подключать по умолчанию платные услуги клиенту, так можно скрымздить некоторое количество денег.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:47

  greenozon написав:BVA1
а лист точно від банку? може спаммери-мошеннікі буянять

Я пробовал войти в ИБ. Пишет, что учетка заблокирована. На горячке подтвердили, что ИБ заблокирован. И причину могут назвать только в отделении.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:04

Re: Альфа-Банк

Друзья напомните пожалуйста. Когда списываются проценты за использование нала с Максимум-готивки? В РД или в день пополнения?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:10

  Фантом написав:Друзья напомните пожалуйста. Когда списываются проценты за использование нала с Максимум-готивки? В РД или в день пополнения?

Фантом, добрый день. В РД.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:29

Re: Альфа-Банк

  Фантом написав:проценты за использование нала с Максимум-готивки

Эта карта вааще БЕЗ грейса, т.е. 26% за пользование шо налом, шо безналом начисляются с дня проводки и удерживаются в РД. Кроме этого в РД снимается РКО -- 3.5% от задолженности :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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