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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:11
KIM по одной из ваших карт, видимо, идет уведомления SMS (как противоположность переключению на пуш-уведомления, которые бесплатны).
И конечно альфа не дает вожзможность одним махом все карты на пуш переключить, так что нужно кропотливо обходить все карты.
Ну, вроде того, что технически сложно осуществить такое удобство.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:13
KIM
Нет. Это очередная демонстрация незнания клиентом тарифов.
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Vorlon
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:22
KIM написав:
Обнаружил в выписке списание 15грн за "користування послугою M-Banking". Это очередной способ воровства денег?
скорей всего недавно получили карту, а на push перейти забыли!
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anis
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:45
Коллеги, подскажите. Сегодня ночью получил письмо на мыло, что мой ИБ заблокирован. Звоню на горячку, говорят обращаться в отделение, мол только там могут дать внятные ответы на все возникшие у меня вопросы. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Откуда ноги растут в этой ситуации?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:53
BVA1
а лист точно від банку? може спаммери-мошеннікі буянять
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greenozon
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:47
anis написав: KIM написав:
Обнаружил в выписке списание 15грн за "користування послугою M-Banking". Это очередной способ воровства денег?
скорей всего недавно получили карту, а на push перейти забыли!
Именно так и произошло. Очень предусмотрительно подключать по умолчанию платные услуги клиенту, так можно скрымздить некоторое количество денег.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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KIM
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:47
greenozon написав:BVA1
а лист точно від банку? може спаммери-мошеннікі буянять
Я пробовал войти в ИБ. Пишет, что учетка заблокирована. На горячке подтвердили, что ИБ заблокирован. И причину могут назвать только в отделении.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:04
Друзья напомните пожалуйста. Когда списываются проценты за использование нала с Максимум-готивки? В РД или в день пополнения?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:10
Фантом написав:
Друзья напомните пожалуйста. Когда списываются проценты за использование нала с Максимум-готивки? В РД или в день пополнения?
Фантом, добрый день. В РД.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:29
Фантом написав:
проценты за использование нала с Максимум-готивки
Эта карта вааще БЕЗ грейса, т.е. 26% за пользование шо налом, шо безналом начисляются с дня проводки и удерживаются в РД. Кроме этого в РД снимается РКО -- 3.5% от задолженности
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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