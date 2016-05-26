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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8175817681778178

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:08

  clientage написав:
  Фантом написав:проценты за использование нала с Максимум-готивки

Эта карта вааще БЕЗ грейса, т.е. 26% за пользование шо налом, шо безналом начисляются с дня проводки и удерживаются в РД. Кроме этого в РД снимается РКО -- 3.5% от задолженности :!:

Это я помню, но обстоятельства так сложились, что на пару дней другу понадобились наличные деньги. Сегодня он хочет погасить свою задолженность и спрашивает когда начислятся проценты, чтоб сразу их погасить и не платить уже проценты за проценты. РД у него 11-го, я ему так и сказал 11 марта. Но решил сам себя перепроверить. 8)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:41

  Фантом написав:
  clientage написав:
  Фантом написав:проценты за использование нала с Максимум-готивки

Эта карта вааще БЕЗ грейса, т.е. 26% за пользование шо налом, шо безналом начисляются с дня проводки и удерживаются в РД. Кроме этого в РД снимается РКО -- 3.5% от задолженности :!:

Это я помню, но обстоятельства так сложились, что на пару дней другу понадобились наличные деньги. Сегодня он хочет погасить свою задолженность и спрашивает когда начислятся проценты, чтоб сразу их погасить и не платить уже проценты за проценты. РД у него 11-го, я ему так и сказал 11 марта. Но решил сам себя перепроверить. 8)

Тут чем раньше погасишь, тем лучше
26% годовых то уже тикает! Кожен божий день!
Да, предъявят то их к оплате тока в РД
Вот скока набежало мона попробовать узнать у саппорта, в чате. И то они чаще всего говорят сумму на вчера, а седняшнюю то тоже уже нуна учесть. Мона эктраполировать, узнав сумму и на позавчера... А мона заплатить седня, завтра опять провериться... ну и :)
Обычно проводка идет на сл. раб дн. после обнала через АТМ, 26% годовых -- от считайте в экселе по седня включительно. За одно проверите програмеров Аллюсика-кудесницы :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:12

  clientage написав:Тут чем раньше погасишь, тем лучше
26% годовых то уже тикает! Кожен божий день!

главное не погасить раньше чем пройдет проводка по списанию :roll:
а то снимаешь в банкомате а гасишся в кассе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:15

  mephala написав:
  clientage написав:Тут чем раньше погасишь, тем лучше
26% годовых то уже тикает! Кожен божий день!

главное не погасить раньше чем пройдет проводка по списанию :roll:
а то снимаешь в банкомате а гасишся в кассе.

эт даа, регламент нуна строго соблюдать, может быть оч. больно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8175817681778178
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