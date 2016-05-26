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Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:08
clientage написав: Фантом написав:
проценты за использование нала с Максимум-готивки
Эта карта вааще БЕЗ грейса, т.е. 26% за пользование шо налом, шо безналом начисляются с дня проводки и удерживаются в РД. Кроме этого в РД снимается РКО -- 3.5% от задолженности
Это я помню, но обстоятельства так сложились, что на пару дней другу понадобились наличные деньги. Сегодня он хочет погасить свою задолженность и спрашивает когда начислятся проценты, чтоб сразу их погасить и не платить уже проценты за проценты. РД у него 11-го, я ему так и сказал 11 марта. Но решил сам себя перепроверить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:41
Тут чем раньше погасишь, тем лучше
26% годовых то уже тикает! Кожен божий день!
Да, предъявят то их к оплате тока в РД
Вот скока набежало мона попробовать узнать у саппорта, в чате. И то они чаще всего говорят сумму на вчера, а седняшнюю то тоже уже нуна учесть. Мона эктраполировать, узнав сумму и на позавчера... А мона заплатить седня, завтра опять провериться... ну и
Обычно проводка идет на сл. раб дн. после обнала через АТМ, 26% годовых -- от считайте в экселе по седня включительно. За одно проверите програмеров Аллюсика-кудесницы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:12
clientage написав:
Тут чем раньше погасишь, тем лучше
26% годовых то уже тикает! Кожен божий день!
главное не погасить раньше чем пройдет проводка по списанию
а то снимаешь в банкомате а гасишся в кассе.
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mephala
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:15
mephala написав: clientage написав:
Тут чем раньше погасишь, тем лучше
26% годовых то уже тикает! Кожен божий день!
главное не погасить раньше чем пройдет проводка по списанию
а то снимаешь в банкомате а гасишся в кассе.
эт даа, регламент нуна строго соблюдать, может быть оч. больно
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clientage
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:52
clientage написав: Фантом написав:
Это я помню, но обстоятельства так сложились, что на пару дней другу понадобились наличные деньги. Сегодня он хочет погасить свою задолженность и спрашивает когда начислятся проценты, чтоб сразу их погасить и не платить уже проценты за проценты. РД у него 11-го, я ему так и сказал 11 марта. Но решил сам себя перепроверить.
Тут чем раньше погасишь, тем лучше
26% годовых то уже тикает! Кожен божий день!
Да, предъявят то их к оплате тока в РД
Вот скока набежало мона попробовать узнать у саппорта, в чате. И то они чаще всего говорят сумму на вчера, а седняшнюю то тоже уже нуна учесть. Мона эктраполировать, узнав сумму и на позавчера... А мона заплатить седня, завтра опять провериться... ну и
Обычно проводка идет на сл. раб дн. после обнала через АТМ, 26% годовых -- от считайте в экселе по седня включительно. За одно проверите програмеров Аллюсика-кудесницы
Смысла угадывать эти проценты и платить до рд нет никакого - с алкиным округлением обязательно ошибёшься на пару копеек, да и проценты на проценты ж никто не насчитывает. В рд глянуть сколько там набежало % и спокойно их загасить в течении месяца, когда удобно
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Stringer
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:58
Stringer написав:
Смысла угадывать
ну на суммах до 10К наверное мона до РД и не рыпаться
Но мне баночку пифа презентовали
када один чувачок повелся на замануху Алки, шо снятие бесплатно и снял сразу все свои 50..60К. И када через недельки две я таки заставил его вчитаться в тарифы и взять калякулятор, то у него вышло, шо за неделю капает порядка 250грн %%... отут моя баночка и нарисовалась
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:03
clientage написав:
шо за неделю капает порядка 250грн
Так на ці 250 прОцент не нараховується.
Лише після РД вони вступлять в гру.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:05
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
шо за неделю капает порядка 250грн
Так на ці 250 прОцент не нараховується.
Лише після РД вони вступлять в гру.
даа, они сами (эти 250) ростут и к РД превратятся в 1000грн
Если профит от вложения отех 50К будет более 1000, то тогда наверное стоит и обналичить
А так лучше юзать карту с грейсом, даже Коннект или Эко будут интерестнее
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:55
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
шо за неделю капает порядка 250грн
Так на ці 250 прОцент не нараховується.
Лише після РД вони вступлять в гру.
даа, они сами (эти 250) ростут и к РД превратятся в 1000грн
Если профит от вложения отех 50К будет более 1000, то тогда наверное стоит и обналичить
А так лучше юзать карту с грейсом, даже Коннект или Эко будут интерестнее
Та не, если вы погасили то, что сняли налом, то проценты больше не растут, и угадывать их и платить до рд бессмысленно
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