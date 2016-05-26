Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:41

Фантом написав: clientage написав: Фантом написав: проценты за использование нала с Максимум-готивки проценты за использование нала с Максимум-готивки

Эта карта вааще БЕЗ грейса, т.е. 26% за пользование шо налом, шо безналом начисляются с дня проводки и удерживаются в РД. Кроме этого в РД снимается РКО -- 3.5% от задолженности Эта карта вааще БЕЗ грейса, т.е. 26% за пользование шо налом, шо безналом начисляются с дня проводки и удерживаются в РД. Кроме этого в РД снимается РКО -- 3.5% от задолженности

Это я помню, но обстоятельства так сложились, что на пару дней другу понадобились наличные деньги. Сегодня он хочет погасить свою задолженность и спрашивает когда начислятся проценты, чтоб сразу их погасить и не платить уже проценты за проценты. РД у него 11-го, я ему так и сказал 11 марта. Но решил сам себя перепроверить. Это я помню, но обстоятельства так сложились, что на пару дней другу понадобились наличные деньги. Сегодня он хочет погасить свою задолженность и спрашивает когда начислятся проценты, чтоб сразу их погасить и не платить уже проценты за проценты. РД у него 11-го, я ему так и сказал 11 марта. Но решил сам себя перепроверить.

Тут чем раньше погасишь, тем лучше26% годовых то уже тикает! Кожен божий день!Да, предъявят то их к оплате тока в РДВот скока набежало мона попробовать узнать у саппорта, в чате. И то они чаще всего говорят сумму на вчера, а седняшнюю то тоже уже нуна учесть. Мона эктраполировать, узнав сумму и на позавчера... А мона заплатить седня, завтра опять провериться... ну иОбычно проводка идет на сл. раб дн. после обнала через АТМ, 26% годовых -- от считайте в экселе по седня включительно. За одно проверите програмеров Аллюсика-кудесницы