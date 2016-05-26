RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8176817781788179

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:22

  Arien написав:Дамы и господа, альфовские карты с Монобанка без комиссии пополняются, как я поняла, а наоборот как-то можно?

и так и этак
Stringer
 
Повідомлень: 10593
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:12

  Stringer написав:
  Arien написав:Дамы и господа, альфовские карты с Монобанка без комиссии пополняются, как я поняла, а наоборот как-то можно?

и так и этак


в MyAlfa комиссия такая себе, не очень маленькая:

http://i.piccy.info/i9/b9f690fc460ea722 ... 1__500.jpg
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 796
З нами з: 09.09.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:16

  Arien написав:
  Stringer написав:
  Arien написав:Дамы и господа, альфовские карты с Монобанка без комиссии пополняются, как я поняла, а наоборот как-то можно?

и так и этак


в MyAlfa комиссия такая себе, не очень маленькая:

http://piccy.info/view3/13668031/bccf4e15605719768e7d8b9a24d11eb8/http://i.piccy.info/a3c/2020-02-21-15-12/i9-13668031/500x321-r

приложением моно тяните с карт альфы,
или отправляйте сэп на ибан счет моно
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 21 лют, 2020 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
Повідомлень: 10593
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:18

  Stringer написав:это где вы такое нарыли?
переводите либо с приложения монобанка на карту альфа, либо пополняете карту в мабе или мобайле картой монобанка


да мне чужую монобанковскую пополнить нужно )

у меня нет Монобанка вообще, поэтому уточняла, можно ли с альфовской провести пополнение с мин. затратами.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 796
З нами з: 09.09.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:19

  Arien написав:
  Stringer написав:это где вы такое нарыли?
переводите либо с приложения монобанка на карту альфа, либо пополняете карту в мабе или мобайле картой монобанка


да мне чужую монобанковскую пополнить нужно )

у меня нет Монобанка вообще, поэтому уточняла, можно ли с альфовской провести пополнение с мин. затратами.

я немного недопонял вначале - сэп по реквизитам...
а лучше оформить таки карту моно и гонять моноприложением на любые карты на суммы от 100 грн
Stringer
 
Повідомлень: 10593
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1503 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8176817781788179
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, mihasik, vitaliy_berdinskikh і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3873, 3874, 3875
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38740 4712148
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 17:08
she_ne_investor
РВС Банк 1 ... 36, 37, 38
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
374 52440
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 16:54
vitaliy_berdinskikh
А-Банк 1 ... 1552, 1553, 1554
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15531 2145068
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 16:48
lubopytnaya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.