Альфа-Банк
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:22
Arien написав:
Дамы и господа, альфовские карты с Монобанка без комиссии пополняются, как я поняла, а наоборот как-то можно?
и так и этак
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:12
Stringer написав: Arien написав:
Дамы и господа, альфовские карты с Монобанка без комиссии пополняются, как я поняла, а наоборот как-то можно?
и так и этак
в MyAlfa комиссия такая себе, не очень маленькая:
http://i.piccy.info/i9/b9f690fc460ea722 ... 1__500.jpg
Arien
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:16
приложением моно тяните с карт альфы,
или отправляйте сэп на ибан счет моно
Востаннє редагувалось
Stringer
в П'ят 21 лют, 2020 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:18
Stringer написав:
это где вы такое нарыли?
переводите либо с приложения монобанка на карту альфа, либо пополняете карту в мабе или мобайле картой монобанка
да мне чужую монобанковскую пополнить нужно )
у меня нет Монобанка вообще, поэтому уточняла, можно ли с альфовской провести пополнение с мин. затратами.
Arien
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:19
Arien написав: Stringer написав:
это где вы такое нарыли?
переводите либо с приложения монобанка на карту альфа, либо пополняете карту в мабе или мобайле картой монобанка
да мне чужую монобанковскую пополнить нужно )
у меня нет Монобанка вообще, поэтому уточняла, можно ли с альфовской провести пополнение с мин. затратами.
я немного недопонял вначале - сэп по реквизитам...
а лучше оформить таки карту моно и гонять моноприложением на любые карты на суммы от 100 грн
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:35
Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.
Prospero
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:03
Prospero написав:
Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.
Идея КартБланш белая - 3% грязных постоянно
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:43
С шаблонами с Маба так и не судьба пользоваться в аппликухе или есть вариант?
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ruvex
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П'ят 21 лют, 2020 22:11 omb
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