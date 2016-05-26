Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.
Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.
Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.
для кафе+ресторанів нема нічого кращого Блек едішн від ОТР (5% на постійній основі)
ruvex написав:С шаблонами с Маба так и не судьба пользоваться в аппликухе или есть вариант?
Шаблоны МАБа, которые попали в Мобайл ДО перехода на ИБАН сейчас вполне рабочие. В Мобайле сделали автоконвертер на ИБАН. А вот новые шаблоны (т.е. ПОСЛЕ ввода ИБАНа) уже в Мобайл не подтягиваются Ждемс, када смузисты сделают генератор шаблонов в самом Мобайле