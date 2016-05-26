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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:27
clientage написав:
Шаблоны МАБа, которые попали в Мобайл ДО перехода на ИБАН сейчас вполне рабочие. В Мобайле сделали автоконвертер на ИБАН.
А вот новые шаблоны (т.е. ПОСЛЕ ввода ИБАНа) уже в Мобайл не подтягиваются
Ждемс, када смузисты сделают генератор шаблонов в самом Мобайле
Да, старые есть, но они уже не актуальны. Все новые созданы специально, под Ивана.
Смузистам некогда они безшапасность повышают...
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:33
ruvex написав: clientage написав:
Шаблоны МАБа, которые попали в Мобайл ДО перехода на ИБАН сейчас вполне рабочие. В Мобайле сделали автоконвертер на ИБАН.
А вот новые шаблоны (т.е. ПОСЛЕ ввода ИБАНа) уже в Мобайл не подтягиваются
Ждемс, када смузисты сделают генератор шаблонов в самом Мобайле
Да, старые есть, но они уже не актуальны...
Нее, я приспособился со старыми в Мобайле ковыряться, даж быстрее выходит чем в МАБе
... делайте хоть что-нибудь!
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