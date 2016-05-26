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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8177817881798180

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:27

  clientage написав:Шаблоны МАБа, которые попали в Мобайл ДО перехода на ИБАН сейчас вполне рабочие. В Мобайле сделали автоконвертер на ИБАН.
А вот новые шаблоны (т.е. ПОСЛЕ ввода ИБАНа) уже в Мобайл не подтягиваются :(
Ждемс, када смузисты сделают генератор шаблонов в самом Мобайле :evil:

Да, старые есть, но они уже не актуальны. Все новые созданы специально, под Ивана. :evil:
Смузистам некогда они безшапасность повышают...
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:33

  ruvex написав:
  clientage написав:Шаблоны МАБа, которые попали в Мобайл ДО перехода на ИБАН сейчас вполне рабочие. В Мобайле сделали автоконвертер на ИБАН.
А вот новые шаблоны (т.е. ПОСЛЕ ввода ИБАНа) уже в Мобайл не подтягиваются :(
Ждемс, када смузисты сделают генератор шаблонов в самом Мобайле :evil:

Да, старые есть, но они уже не актуальны...
Нее, я приспособился со старыми в Мобайле ковыряться, даж быстрее выходит чем в МАБе :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 01:55

clientage А я старые сдуру поудалял. Теперь только с Веба. :(
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 01:58

  Sain_повернувся написав:
  Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.

для кафе+ресторанів нема нічого кращого Блек едішн від ОТР (5% на постійній основі)

А можно ссылку на тарифы. Спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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