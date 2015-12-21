Да, старые есть, но они уже не актуальны. Все новые созданы специально, под Ивана.
Смузистам некогда они безшапасность повышают...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:27
Да, старые есть, но они уже не актуальны. Все новые созданы специально, под Ивана.
Смузистам некогда они безшапасность повышают...
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:33
Нее, я приспособился со старыми в Мобайле ковыряться, даж быстрее выходит чем в МАБе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 22 лют, 2020 01:55
clientage А я старые сдуру поудалял. Теперь только с Веба.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 22 лют, 2020 01:58
А можно ссылку на тарифы. Спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 22 лют, 2020 11:42
Не буду рассказывать все телодвижения, звонки на горячку и с горячки, все чего я пережил пока все не узнал, думал, что ИБ взломали и по-этому заблокировали его. Расскажу чем все закончилось.
Оказалось, что СБ банка может на свое усмотрение, без объяснения причин ни мне, ни сотрудникам горячки, ни сотрудникам отделений и даже нашей многоуважаемой представительницы на этом форуме, блокировать ИБ, в 01-20 часа ночи с отправлением простого уведомления на мыло.
Результат: я обнулил все счета в Альфе, закрыл сберегательный гривневый, заказал на понедельник валюту и закрою сберегательный долларовый, и свел сотрудничество с банком к минимуму.
Пишу на форум, чтоб при возникновении подобной ситуации не торопились пить валерьянку и валидол.
Привет СБ банка. Виват!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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