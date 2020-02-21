clientage написав:Шаблоны МАБа, которые попали в Мобайл ДО перехода на ИБАН сейчас вполне рабочие. В Мобайле сделали автоконвертер на ИБАН. А вот новые шаблоны (т.е. ПОСЛЕ ввода ИБАНа) уже в Мобайл не подтягиваются Ждемс, када смузисты сделают генератор шаблонов в самом Мобайле
Да, старые есть, но они уже не актуальны. Все новые созданы специально, под Ивана. Смузистам некогда они безшапасность повышают...
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clientage написав:Шаблоны МАБа, которые попали в Мобайл ДО перехода на ИБАН сейчас вполне рабочие. В Мобайле сделали автоконвертер на ИБАН. А вот новые шаблоны (т.е. ПОСЛЕ ввода ИБАНа) уже в Мобайл не подтягиваются Ждемс, када смузисты сделают генератор шаблонов в самом Мобайле
Да, старые есть, но они уже не актуальны...
Нее, я приспособился со старыми в Мобайле ковыряться, даж быстрее выходит чем в МАБе
Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.
для кафе+ресторанів нема нічого кращого Блек едішн від ОТР (5% на постійній основі)
Фантом написав:Это я помню, но обстоятельства так сложились, что на пару дней другу понадобились наличные деньги. Сегодня он хочет погасить свою задолженность и спрашивает когда начислятся проценты, чтоб сразу их погасить и не платить уже проценты за проценты. РД у него 11-го, я ему так и сказал 11 марта. Но решил сам себя перепроверить.
и платить до рд нет никакого - с алкиным округлением обязательно ошибёшься на пару копеек, да и проценты на проценты ж никто не насчитывает. В рд глянуть сколько там набежало % и спокойно их загасить в течении месяца, когда удобно
Но если не хотите платить % на %, то надо пригласить сразу, как в РД засветится сумма. Иначе это будет сумма долга, на которую продолжат идти %
BVA1 написав:Коллеги, подскажите. Сегодня ночью получил письмо на мыло, что мой ИБ заблокирован. Звоню на горячку, говорят обращаться в отделение, мол только там могут дать внятные ответы на все возникшие у меня вопросы. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Откуда ноги растут в этой ситуации?
Не буду рассказывать все телодвижения, звонки на горячку и с горячки, все чего я пережил пока все не узнал, думал, что ИБ взломали и по-этому заблокировали его. Расскажу чем все закончилось. Оказалось, что СБ банка может на свое усмотрение, без объяснения причин ни мне, ни сотрудникам горячки, ни сотрудникам отделений и даже нашей многоуважаемой представительницы на этом форуме, блокировать ИБ, в 01-20 часа ночи с отправлением простого уведомления на мыло. Результат: я обнулил все счета в Альфе, закрыл сберегательный гривневый, заказал на понедельник валюту и закрою сберегательный долларовый, и свел сотрудничество с банком к минимуму. Пишу на форум, чтоб при возникновении подобной ситуации не торопились пить валерьянку и валидол. Привет СБ банка. Виват!!!
Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.
для кафе+ресторанів нема нічого кращого Блек едішн від ОТР (5% на постійній основі)