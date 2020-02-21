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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8177817881798180

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1018
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1018
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:27

  clientage написав:Шаблоны МАБа, которые попали в Мобайл ДО перехода на ИБАН сейчас вполне рабочие. В Мобайле сделали автоконвертер на ИБАН.
А вот новые шаблоны (т.е. ПОСЛЕ ввода ИБАНа) уже в Мобайл не подтягиваются :(
Ждемс, када смузисты сделают генератор шаблонов в самом Мобайле :evil:

Да, старые есть, но они уже не актуальны. Все новые созданы специально, под Ивана. :evil:
Смузистам некогда они безшапасность повышают...
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:33

  ruvex написав:
  clientage написав:Шаблоны МАБа, которые попали в Мобайл ДО перехода на ИБАН сейчас вполне рабочие. В Мобайле сделали автоконвертер на ИБАН.
А вот новые шаблоны (т.е. ПОСЛЕ ввода ИБАНа) уже в Мобайл не подтягиваются :(
Ждемс, када смузисты сделают генератор шаблонов в самом Мобайле :evil:

Да, старые есть, но они уже не актуальны...
Нее, я приспособился со старыми в Мобайле ковыряться, даж быстрее выходит чем в МАБе :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 01:55

clientage А я старые сдуру поудалял. Теперь только с Веба. :(
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 01:58

  Sain_повернувся написав:
  Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.

для кафе+ресторанів нема нічого кращого Блек едішн від ОТР (5% на постійній основі)

А можно ссылку на тарифы. Спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:51

  KIM написав:
  anis написав:
  KIM написав:Обнаружил в выписке списание 15грн за "користування послугою M-Banking". Это очередной способ воровства денег?

скорей всего недавно получили карту, а на push перейти забыли!


Именно так и произошло. Очень предусмотрительно подключать по умолчанию платные услуги клиенту, так можно скрымздить некоторое количество денег.


SMS-информирование - просто необходимая услуга. Экономить на ней - обычное жлобство)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:56

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Фантом написав:Это я помню, но обстоятельства так сложились, что на пару дней другу понадобились наличные деньги. Сегодня он хочет погасить свою задолженность и спрашивает когда начислятся проценты, чтоб сразу их погасить и не платить уже проценты за проценты. РД у него 11-го, я ему так и сказал 11 марта. Но решил сам себя перепроверить. 8)

и платить до рд нет никакого - с алкиным округлением обязательно ошибёшься на пару копеек, да и проценты на проценты ж никто не насчитывает. В рд глянуть сколько там набежало % и спокойно их загасить в течении месяца, когда удобно

Но если не хотите платить % на %, то надо пригласить сразу, как в РД засветится сумма. Иначе это будет сумма долга, на которую продолжат идти %
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:42

  BVA1 написав:Коллеги, подскажите. Сегодня ночью получил письмо на мыло, что мой ИБ заблокирован. Звоню на горячку, говорят обращаться в отделение, мол только там могут дать внятные ответы на все возникшие у меня вопросы. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Откуда ноги растут в этой ситуации?

Не буду рассказывать все телодвижения, звонки на горячку и с горячки, все чего я пережил пока все не узнал, думал, что ИБ взломали и по-этому заблокировали его. Расскажу чем все закончилось.
Оказалось, что СБ банка может на свое усмотрение, без объяснения причин ни мне, ни сотрудникам горячки, ни сотрудникам отделений и даже нашей многоуважаемой представительницы на этом форуме, блокировать ИБ, в 01-20 часа ночи с отправлением простого уведомления на мыло.
Результат: я обнулил все счета в Альфе, закрыл сберегательный гривневый, заказал на понедельник валюту и закрою сберегательный долларовый, и свел сотрудничество с банком к минимуму.
Пишу на форум, чтоб при возникновении подобной ситуации не торопились пить валерьянку и валидол.
Привет СБ банка. Виват!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:09

BVA1 печальная ситуация, оф представитель подтвердит информацию?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:10

  Фантом написав:
  Sain_повернувся написав:
  Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.

для кафе+ресторанів нема нічого кращого Блек едішн від ОТР (5% на постійній основі)

А можно ссылку на тарифы. Спасибо.

опис пакета: https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... k-edition/
у мене така: https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... k30-09.pdf
але є різні, всі тарифи внизу сторінки з описом пакета
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:29

Sain_повернувся

прикол - в сторінці тарифів по вашому посиланню згадується ІБ Альфи :)
+50грн !
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greenozon
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