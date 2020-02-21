RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8178817981808181

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1018
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1018
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:56

  Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.

Идея, 3% за кредитные
https://ideabank.ua/uk/card-credit/kred ... nche-white
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8178817981808181
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, patrikk і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1553, 1554, 1555
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15541 2146892
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 18:50
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3877, 3878, 3879
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38787 4717549
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 18:46
greenozon
Банк Альянс 1 ... 89, 90, 91
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
909 118888
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 13:28
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1218)
22.02.2020 19:01
Альфа-Банк (81801)
22.02.2020 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.