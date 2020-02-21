Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2020 18:56
Prospero написав:
Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.
Идея, 3% за кредитные
https://ideabank.ua/uk/card-credit/kred ... nche-white
5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
Повідомлень: 414
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 92 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
15541
2146892
38787
4717549
909
118888
Суб 22 лют, 2020 13:28 kreuz