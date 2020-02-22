Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.
Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.
Официальный представитель должна доложить руководству КешюКлуба о недовольном резонансе среди клиентов на долгое отсутствие такой супер категории как кафе/рестораны, я бы добавил еще продукты - это самые ходовые категории. Если економическая суть КК Максимум для банка это увеличение объема оборачиваемости кредитных денег между клиентом и банком так только на таких категориях и будет економический ефект. А так видите рассматривают клиенты и другие банки с постоянными категориями именно кафе/рестораны Природа не терпит пустоты - рассмотрите направление постоянных популярных категорий для клиентов из каким-то пороговым значением кредитного лимита, как вариант.