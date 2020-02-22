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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8178817981808181

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1018
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1018
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:56

  Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.

Идея, 3% за кредитные
https://ideabank.ua/uk/card-credit/kred ... nche-white
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 09:24

  ramzes4 написав:
  Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.

Идея, 3% за кредитные
https://ideabank.ua/uk/card-credit/kred ... nche-white


Официальный представитель должна доложить руководству КешюКлуба о недовольном резонансе среди клиентов на долгое отсутствие такой супер категории как кафе/рестораны, я бы добавил еще продукты - это самые ходовые категории. Если економическая суть КК Максимум для банка это увеличение объема оборачиваемости кредитных денег между клиентом и банком так только на таких категориях и будет економический ефект.
А так видите рассматривают клиенты и другие банки с постоянными категориями именно кафе/рестораны
Природа не терпит пустоты - рассмотрите направление постоянных популярных категорий для клиентов из каким-то пороговым значением кредитного лимита, как вариант.
joik
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:07

  omb написав:BVA1 печальная ситуация, оф представитель подтвердит информацию?

Если не отреагирует, то буду вынужден выложить переписку в л/с. Кстати, из всех сотрудников Альфы, с кот. пришлось общаться, никто не удосужился хотя бы извинения принести. Печаль...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:10

  BVA1 написав:
  omb написав:BVA1 печальная ситуация, оф представитель подтвердит информацию?

Если не отреагирует, то буду вынужден выложить переписку в л/с. Кстати, из всех сотрудников Альфы, с кот. пришлось общаться, никто не удосужился хотя бы извинения принести. Печаль...

А ІБ вже розблокували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:22

Re: Альфа-Банк

Мені кафешки в лютому дали під 2%.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:41

  Кочевник написав:Мені кафешки в лютому дали під 2%.

Аналогично, начиная с сентября всё время предлагают 2%. Вот в этом месяце впервые за этот срок пользуюсь. А до этого последний раз категорией пользовался аж в июле под 4% тогда. В марте наверняка уберут кафешки теперь мне.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:51

  Vorlon написав:
  Кочевник написав:Мені кафешки в лютому дали під 2%.

Аналогично, начиная с сентября всё время предлагают 2%. Вот в этом месяце впервые за этот срок пользуюсь. А до этого последний раз категорией пользовался аж в июле под 4% тогда. В марте наверняка уберут кафешки теперь мне.


Интересно, наверное используют какой то алгоритм для выборки клиентов.
Если не секрет - какой у Вас кредитный лимит на карте?
joik
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:54

Моня рулит

  Кочевник написав:Мені кафешки в лютому дали під 2%.

ну мы за последние то полгода вот 1 раз Моней кафешки оплачивали под 3%, може зоотовары еще там выстрелят под 20% и нормально так освоили Аптеки 4% для свих пенсов
А у Алки из 8 категорий ток Сладости чуток поработали под 10% и таки химчистка 20% :P
Такси для тёщи :) даж выстрелило у Шапито пару раз - 10%
А основная бытовуха - харчи для нас и машинки -- эт Тася ЧИСТЫМИ за 2%(3%) :wink:
Востаннє редагувалось clientage в Нед 23 лют, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:55

  joik написав:Если не секрет - какой у Вас кредитный лимит на карте?

Не секрет: неизменные 50к.
Vorlon
 
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