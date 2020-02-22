Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.
Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.
Официальный представитель должна доложить руководству КешюКлуба о недовольном резонансе среди клиентов на долгое отсутствие такой супер категории как кафе/рестораны, я бы добавил еще продукты - это самые ходовые категории. Если економическая суть КК Максимум для банка это увеличение объема оборачиваемости кредитных денег между клиентом и банком так только на таких категориях и будет економический ефект. А так видите рассматривают клиенты и другие банки с постоянными категориями именно кафе/рестораны Природа не терпит пустоты - рассмотрите направление постоянных популярных категорий для клиентов из каким-то пороговым значением кредитного лимита, как вариант.
omb написав:BVA1 печальная ситуация, оф представитель подтвердит информацию?
Если не отреагирует, то буду вынужден выложить переписку в л/с. Кстати, из всех сотрудников Альфы, с кот. пришлось общаться, никто не удосужился хотя бы извинения принести. Печаль...
А ІБ вже розблокували?
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Кочевник написав:Мені кафешки в лютому дали під 2%.
Аналогично, начиная с сентября всё время предлагают 2%. Вот в этом месяце впервые за этот срок пользуюсь. А до этого последний раз категорией пользовался аж в июле под 4% тогда. В марте наверняка уберут кафешки теперь мне.
Кочевник написав:Мені кафешки в лютому дали під 2%.
Аналогично, начиная с сентября всё время предлагают 2%. Вот в этом месяце впервые за этот срок пользуюсь. А до этого последний раз категорией пользовался аж в июле под 4% тогда. В марте наверняка уберут кафешки теперь мне.
Интересно, наверное используют какой то алгоритм для выборки клиентов. Если не секрет - какой у Вас кредитный лимит на карте?
Кочевник написав:Мені кафешки в лютому дали під 2%.
ну мы за последние то полгода вот 1 раз Моней кафешки оплачивали под 3%, може зоотовары еще там выстрелят под 20% и нормально так освоили Аптеки 4% для свих пенсов А у Алки из 8 категорий ток Сладости чуток поработали под 10% и таки химчистка 20% Такси для тёщи даж выстрелило у Шапито пару раз - 10% А основная бытовуха - харчи для нас и машинки -- эт Тася ЧИСТЫМИ за 2%(3%)
Востаннє редагувалось clientage в Нед 23 лют, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.