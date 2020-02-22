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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:58
Квесторе_поверніться написав: BVA1 написав: omb написав:BVA1
печальная ситуация, оф представитель подтвердит информацию?
Если не отреагирует, то буду вынужден выложить переписку в л/с. Кстати, из всех сотрудников Альфы, с кот. пришлось общаться, никто не удосужился хотя бы извинения принести. Печаль...
А ІБ вже розблокували?
ИБ разблокировали, но так как мне не объяснили причины его блокировки, я его опять заблокировал сам. После обнуления счетов разблокирую. Буду пополнять карту и сразу платить коммуналку. Денег в Альфе, даже "оперативных", держать не буду.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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Додано: Нед 23 лют, 2020 14:58
joik написав: Vorlon написав: joik написав:
Если не секрет - какой у Вас кредитный лимит на карте?
Не секрет: неизменные 50к.
У меня тоже такая сумма, тогда не понимаю алгоритм предоставления категорий клиентам.
так нуна не лимитами ровняться, а объёмами КБ по соответсвующей категории
Вот хто выбрал хотя бы 50грн КБ по категории, то тому эту категорию срежут с 10% до 2%, а если еще и при 2% будет ее юзать, то вааще ее уберут. Вот и вся забота от крезоида Алки
Я вот думаю, шо у меня в сл. мес. не будет Химчистки, т.к. мы неожиданно для себя накэшбэчили в этом мес шуб и курток на 250 грн -- прощай Химчистка на полгода
... делайте хоть что-нибудь!
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