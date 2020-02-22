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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8179818081818182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1018
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1018
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:58

  Квесторе_поверніться написав:
  BVA1 написав:
  omb написав:BVA1 печальная ситуация, оф представитель подтвердит информацию?

Если не отреагирует, то буду вынужден выложить переписку в л/с. Кстати, из всех сотрудников Альфы, с кот. пришлось общаться, никто не удосужился хотя бы извинения принести. Печаль...

А ІБ вже розблокували?

ИБ разблокировали, но так как мне не объяснили причины его блокировки, я его опять заблокировал сам. После обнуления счетов разблокирую. Буду пополнять карту и сразу платить коммуналку. Денег в Альфе, даже "оперативных", держать не буду.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:58

  joik написав:
  Vorlon написав:
  joik написав:Если не секрет - какой у Вас кредитный лимит на карте?

Не секрет: неизменные 50к.


У меня тоже такая сумма, тогда не понимаю алгоритм предоставления категорий клиентам.

так нуна не лимитами ровняться, а объёмами КБ по соответсвующей категории
Вот хто выбрал хотя бы 50грн КБ по категории, то тому эту категорию срежут с 10% до 2%, а если еще и при 2% будет ее юзать, то вааще ее уберут. Вот и вся забота от крезоида Алки :mrgreen:
Я вот думаю, шо у меня в сл. мес. не будет Химчистки, т.к. мы неожиданно для себя накэшбэчили в этом мес шуб и курток на 250 грн -- прощай Химчистка на полгода :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 8179818081818182
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