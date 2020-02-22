omb написав:BVA1 печальная ситуация, оф представитель подтвердит информацию?
Если не отреагирует, то буду вынужден выложить переписку в л/с. Кстати, из всех сотрудников Альфы, с кот. пришлось общаться, никто не удосужился хотя бы извинения принести. Печаль...
А ІБ вже розблокували?
ИБ разблокировали, но так как мне не объяснили причины его блокировки, я его опять заблокировал сам. После обнуления счетов разблокирую. Буду пополнять карту и сразу платить коммуналку. Денег в Альфе, даже "оперативных", держать не буду.
joik написав:Если не секрет - какой у Вас кредитный лимит на карте?
Не секрет: неизменные 50к.
У меня тоже такая сумма, тогда не понимаю алгоритм предоставления категорий клиентам.
так нуна не лимитами ровняться, а объёмами КБ по соответсвующей категории Вот хто выбрал хотя бы 50грн КБ по категории, то тому эту категорию срежут с 10% до 2%, а если еще и при 2% будет ее юзать, то вааще ее уберут. Вот и вся забота от крезоида Алки Я вот думаю, шо у меня в сл. мес. не будет Химчистки, т.к. мы неожиданно для себя накэшбэчили в этом мес шуб и курток на 250 грн -- прощай Химчистка на полгода
Наверное, это больше касается Идея Банк "Гражданин Чехии Иван Свитек (Ivan Svitek), возглавлявший украинский “Альфа-Банк” с февраля 2017 года по октябрь 2019 года, намерен приобрести 12,0719% акций “Идея Банка” (Киев) в рамках сделки по продаже контрольного пакета банка польским Getin Holding украинской инвесткомпании “Драгон Капитал” чеха Томаша Фиалы" http://ukrrudprom.com/news/Bivshiy_glav ... ste_s.html