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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8179818081818182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1018
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1018
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:53

  Vorlon написав:
  joik написав:Если не секрет - какой у Вас кредитный лимит на карте?

Не секрет: неизменные 50к.


У меня тоже такая сумма, тогда не понимаю алгоритм предоставления категорий клиентам.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:58

  Квесторе_поверніться написав:
  BVA1 написав:
  omb написав:BVA1 печальная ситуация, оф представитель подтвердит информацию?

Если не отреагирует, то буду вынужден выложить переписку в л/с. Кстати, из всех сотрудников Альфы, с кот. пришлось общаться, никто не удосужился хотя бы извинения принести. Печаль...

А ІБ вже розблокували?

ИБ разблокировали, но так как мне не объяснили причины его блокировки, я его опять заблокировал сам. После обнуления счетов разблокирую. Буду пополнять карту и сразу платить коммуналку. Денег в Альфе, даже "оперативных", держать не буду.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:58

  joik написав:
  Vorlon написав:
  joik написав:Если не секрет - какой у Вас кредитный лимит на карте?

Не секрет: неизменные 50к.


У меня тоже такая сумма, тогда не понимаю алгоритм предоставления категорий клиентам.

так нуна не лимитами ровняться, а объёмами КБ по соответсвующей категории
Вот хто выбрал хотя бы 50грн КБ по категории, то тому эту категорию срежут с 10% до 2%, а если еще и при 2% будет ее юзать, то вааще ее уберут. Вот и вся забота от крезоида Алки :mrgreen:
Я вот думаю, шо у меня в сл. мес. не будет Химчистки, т.к. мы неожиданно для себя накэшбэчили в этом мес шуб и курток на 250 грн -- прощай Химчистка на полгода :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:40

Re: Альфа-Банк

Наверное, это больше касается Идея Банк
"Гражданин Чехии Иван Свитек (Ivan Svitek), возглавлявший украинский “Альфа-Банк” с февраля 2017 года по октябрь 2019 года, намерен приобрести 12,0719% акций “Идея Банка” (Киев) в рамках сделки по продаже контрольного пакета банка польским Getin Holding украинской инвесткомпании “Драгон Капитал” чеха Томаша Фиалы"
http://ukrrudprom.com/news/Bivshiy_glav ... ste_s.html
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 08:31

  joik написав:
  ramzes4 написав:
  Prospero написав:Альфа уже в который месяц не дает категорию кафе/рестораны. Порекомендуйте, плиз, а кто нынче дает интересные условия на харчевни за свои или кредитные. Пока использую моню 3(2.5) за свои и/или тасю 1 за кредитные.

Идея, 3% за кредитные
https://ideabank.ua/uk/card-credit/kred ... nche-white


Официальный представитель должна доложить руководству КешюКлуба о недовольном резонансе среди клиентов на долгое отсутствие такой супер категории как кафе/рестораны, я бы добавил еще продукты - это самые ходовые категории. Если економическая суть КК Максимум для банка это увеличение объема оборачиваемости кредитных денег между клиентом и банком так только на таких категориях и будет економический ефект.
А так видите рассматривают клиенты и другие банки с постоянными категориями именно кафе/рестораны
Природа не терпит пустоты - рассмотрите направление постоянных популярных категорий для клиентов из каким-то пороговым значением кредитного лимита, как вариант.

joik, добрый день. Информацию передам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 08:37

  avjej написав:В Альфа-банке довольно низкий уровень поддержки, это касается как компетенции сотрудников, так и выполнения элементарных их обещаний по решению тех или вопросов. То ли это связано с большой текучкой непонятных кадров, то ли с малой зарплатой, то ли с понижеными обязательствами перед клиентами вообще, то ли всё вместе, не знаю, но факт остается фактом. Лишь только неизменным "кадром" остаётся робот Алла, который или которая умело отшивает клиента от связи с реальным сотрудником, такой себе "говорящий фаервол".

avjej, добрый день. Прошу вас уточнить детали вашей претензии. Что случилось? Попробую помочь.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:28

Alfa_Bank Я описал своё мнение от общения с банком (телефон, чат, отделение), которое сложилось у меня за годы. Не дуиаю, что ваще искреннее желание помочь исправит общую ситуацию с инф. компетенцией сотрудников, когда на определённый вопрос или уточнение (тарификация, обслуживание, общ.вопросы) поступают порой противоречивые разъяснения. Конечно, хватает и компетентных сотрудников, но тут уж как повезёт.
Как свеж.пример, недавно вот попробовал уточнить информацию по карт.продукту через чат в приложении. Три раза, после уточняющих вопросов, переспрашиваний и ожиданий, меня перекидывали на нового "факивця", которому по-новой надо было писать тоже самое. Уже четвёртый оператор снова спрашивает: уточните свой вопрос. Я чуть тел. об стену не швырнул ё...Более часа потраченого времени и нервы вымотали. Оказывается, при перекидывании на нового оператора, всё что быдо ранее в чате не сохраняется, и получается начинай сначала. Да навищо надо такой чат?! В хор.приложении такой сырой недоделаный до ума чат, да и операторы аналогичные попались))
С ростом разных банк.предложений, акций, продуктов и сервисов, падает общ. уровень инф.поддержки, компетенция сотрудников желает оставлять лучшего.
avjej
 
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