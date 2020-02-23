Додано: Пон 24 лют, 2020 12:28

Alfa_Bank Я описал своё мнение от общения с банком (телефон, чат, отделение), которое сложилось у меня за годы. Не дуиаю, что ваще искреннее желание помочь исправит общую ситуацию с инф. компетенцией сотрудников, когда на определённый вопрос или уточнение (тарификация, обслуживание, общ.вопросы) поступают порой противоречивые разъяснения. Конечно, хватает и компетентных сотрудников, но тут уж как повезёт.

Как свеж.пример, недавно вот попробовал уточнить информацию по карт.продукту через чат в приложении. Три раза, после уточняющих вопросов, переспрашиваний и ожиданий, меня перекидывали на нового "факивця", которому по-новой надо было писать тоже самое. Уже четвёртый оператор снова спрашивает: уточните свой вопрос. Я чуть тел. об стену не швырнул ё...Более часа потраченого времени и нервы вымотали. Оказывается, при перекидывании на нового оператора, всё что быдо ранее в чате не сохраняется, и получается начинай сначала. Да навищо надо такой чат?! В хор.приложении такой сырой недоделаный до ума чат, да и операторы аналогичные попались))

С ростом разных банк.предложений, акций, продуктов и сервисов, падает общ. уровень инф.поддержки, компетенция сотрудников желает оставлять лучшего.