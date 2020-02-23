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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8180818181828183

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1018
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1018
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:51

Alfa_Bank

Ну шо там, Баку молчит?
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36921
З нами з: 06.08.09
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Подякували: 5859 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:12

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Ну шо там, Баку молчит?

IMPRINTER, добрый день. Это вы о чем? :?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8105
З нами з: 18.02.13
Подякував: 70 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:13

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Ну шо там, Баку молчит?

IMPRINTER, добрый день. Это вы о чем? :?


о бонусах Водафон )

з.ы.
мерчант/терминал MYALFABANK2(E0000060) внесены уже в базу как канающие для неуплаты абонки?
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IMPRINTER
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2

 
Повідомлень: 36921
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5859 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:30

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Ну шо там, Баку молчит?

IMPRINTER, добрый день. Это вы о чем? :?


о бонусах Водафон )

з.ы.
мерчант/терминал MYALFABANK2(E0000060) внесены уже в базу как канающие для неуплаты абонки?

Водафон пока молчит. По мерчанту уточняю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8105
З нами з: 18.02.13
Подякував: 70 раз.
Подякували: 713 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:39

  Alfa_Bank написав:По мерчанту уточняю.


я уже отлупил по 8 платежей на волю по 4-х учетках ) там что если они не хотят снова вручняк возвращать - пусть вносят ) ... морковки - не моя тема
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36921
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5859 раз.
 
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  #<1 ... 8180818181828183
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