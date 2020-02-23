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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:51
Alfa_Bank
Ну шо там, Баку молчит?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:12
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Ну шо там, Баку молчит?
IMPRINTER, добрый день. Это вы о чем?
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:13
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Ну шо там, Баку молчит?
IMPRINTER, добрый день. Это вы о чем?
о бонусах Водафон )
з.ы.
мерчант/терминал MYALFABANK2(E0000060) внесены уже в базу как канающие для неуплаты абонки?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:30
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Ну шо там, Баку молчит?
IMPRINTER, добрый день. Это вы о чем?
о бонусах Водафон )
з.ы.
мерчант/терминал MYALFABANK2(E0000060) внесены уже в базу как канающие для неуплаты абонки?
Водафон пока молчит. По мерчанту уточняю.
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Alfa_Bank
-
- Представник банку
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- Повідомлень: 8105
- З нами з: 18.02.13
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:39
Alfa_Bank написав:
По мерчанту уточняю.
я уже отлупил по 8 платежей на волю по 4-х учетках ) там что если они не хотят снова вручняк возвращать - пусть вносят ) ... морковки - не моя тема
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IMPRINTER
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