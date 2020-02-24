Чуть больше недели назад я спрашивал у Alfa_Bank
как реализовать туристическую страховку карты Альфа Тревел. Предыдущая часть истории - здесь
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Разъяснений из банка я не получил.
То есть, конечно, когда вы будете оформлять карту, то вам в красках смогут рассказать о привилегиях туристического страхования, но как это все работает (и работает ли вообще) - это уже, похоже, не банка дело.
Тем не менее, у меня есть некоторый прогресс в общении со службой работющей с заявками о страховых событиях.
Замечу, что не я придумал страховать задержку багажа. Это придумали, чтобы соблазнить и завлечь клиентов и подписать их на банковские услуги. И вот мой багаж задержан!
К счастью это простейший вид страхования (и не пришлось столкнуться с медицинскими вопросами или последствиями противоправных действий) и правила пишут так: "Мы оплатим Держателю карты суммy, указанную в таблице (300 USD), если зарегистрированный багаж с личным имуществом будет временно утерян в пути во время выезда за границу в ходе Поездки, и Держатель карты не получит этот багаж в течение 4 часов с момента своего прибытия. [...]".
Мой багаж задержан - МАУ не успела его перегрузить из самолета в самолет ввиду отставания от расписания. У меня есть акт службы Интеравиа и далее по получении багажа есть бирка нового рейса, которым багаж доставлен, с отметкой о том, что багаж путешествовал без хозяина.
Другими словами, я не придумал эту историю, не я придумал правила страхования, не я придумал привлекать этим клиентов на банковские услуги. Я лишь проверяю на личном примере как это всё работает целиком.
Я сейчас опущу момент по которому ранее в службе Visa утверждали что карта Альфы не участвует в программе страхования. Чудеса: сайт службы Visa принимает номер карты и открывает личный кабинет, а по телефону - "карта не участвует". Но, возможно они забрали свои слова назад, т.к. теперь отказывают по иной причине.
"Страховое покрытие в случае задержки багажа действует только для конечного пункта назначения поездок Держателя карты За рубеж"
То есть если я сдал зарегистрированный багаж в Берлине и получил его с задержкой по прилету домой, то это уже то ли была не поездка "За рубеж" (в определении правил это "За пределами Страны постоянного проживания", а "Cтрана постоянного проживания" - это "Страна, на территории которой Держатель карты проживает на законных основаниях."), то ли момент когда ты получаешь багаж по прилету - это не конечный пункт.
Кстати, я читал внимательно правила и там поле для креативных толкований положений - гораздо шире и отказ на основаниях, процитированных выше, гвоорит лишь о том, что в страховой, ассоциированной со службой Visa, просто не берут даже за труд придумывать что-то правдоподобное.
Так что выводы простые и ни разу не новые:
1. банк рекламирует и что дальше происходит со страховой частью пакета услуг в банке не имеют представления
2. условия страхования написаны не для того, чтобы из соблюдать и по ним платить