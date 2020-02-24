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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8181818281838184

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1018
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1018
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:44

  vollena71 написав:
  antey718 написав:Alfabank

Добрый день, пропали описания некоторых транзакций в выписке, выглядит это вот так сейчас в web, а мобильное приложение крешится при открытии выписки.

22.02.2020 24.02.2020 - - 360,00
22.02.2020 25.02.2020 Покупка (MEGAMARKET SURYKOVA(S0164876), KYIV, UKR,MCC 5411) - 99,91
22.02.2020 25.02.2020 Покупка (Novus(S1K20QD8), KIYEV, UKR,MCC 5499) - 57,96
21.02.2020 24.02.2020 - - 1 670,96
20.02.2020 24.02.2020 - - 42,43
20.02.2020 24.02.2020 - - 147,00

Аналогично, проводки за 24.02 "-"


У меня такая же проблема.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:07

При Постернакові такого не було !
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:36

Альфа Тревел

Чуть больше недели назад я спрашивал у Alfa_Bank как реализовать туристическую страховку карты Альфа Тревел. Предыдущая часть истории - здесь.

Разъяснений из банка я не получил.

То есть, конечно, когда вы будете оформлять карту, то вам в красках смогут рассказать о привилегиях туристического страхования, но как это все работает (и работает ли вообще) - это уже, похоже, не банка дело.

Тем не менее, у меня есть некоторый прогресс в общении со службой работющей с заявками о страховых событиях.

Замечу, что не я придумал страховать задержку багажа. Это придумали, чтобы соблазнить и завлечь клиентов и подписать их на банковские услуги. И вот мой багаж задержан!

К счастью это простейший вид страхования (и не пришлось столкнуться с медицинскими вопросами или последствиями противоправных действий) и правила пишут так: "Мы оплатим Держателю карты суммy, указанную в таблице (300 USD), если зарегистрированный багаж с личным имуществом будет временно утерян в пути во время выезда за границу в ходе Поездки, и Держатель карты не получит этот багаж в течение 4 часов с момента своего прибытия. [...]".

Мой багаж задержан - МАУ не успела его перегрузить из самолета в самолет ввиду отставания от расписания. У меня есть акт службы Интеравиа и далее по получении багажа есть бирка нового рейса, которым багаж доставлен, с отметкой о том, что багаж путешествовал без хозяина.

Другими словами, я не придумал эту историю, не я придумал правила страхования, не я придумал привлекать этим клиентов на банковские услуги. Я лишь проверяю на личном примере как это всё работает целиком.

Я сейчас опущу момент по которому ранее в службе Visa утверждали что карта Альфы не участвует в программе страхования. Чудеса: сайт службы Visa принимает номер карты и открывает личный кабинет, а по телефону - "карта не участвует". Но, возможно они забрали свои слова назад, т.к. теперь отказывают по иной причине.

"Страховое покрытие в случае задержки багажа действует только для конечного пункта назначения поездок Держателя карты За рубеж"

То есть если я сдал зарегистрированный багаж в Берлине и получил его с задержкой по прилету домой, то это уже то ли была не поездка "За рубеж" (в определении правил это "За пределами Страны постоянного проживания", а "Cтрана постоянного проживания" - это "Страна, на территории которой Держатель карты проживает на законных основаниях."), то ли момент когда ты получаешь багаж по прилету - это не конечный пункт.

Кстати, я читал внимательно правила и там поле для креативных толкований положений - гораздо шире и отказ на основаниях, процитированных выше, гвоорит лишь о том, что в страховой, ассоциированной со службой Visa, просто не берут даже за труд придумывать что-то правдоподобное.

Так что выводы простые и ни разу не новые:

1. банк рекламирует и что дальше происходит со страховой частью пакета услуг в банке не имеют представления
2. условия страхования написаны не для того, чтобы из соблюдать и по ним платить
Esq
 
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